Αλλαγές στο νόμο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για ευκολότερη χορήγηση δανείων και άλλες διευκολύνσεις

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη τροποποιήσεις στο νόμο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) που αφορούν τη χορήγηση δανείων σε συγκεκριμένες και ειδικά καθορισμένες περιπτώσεις. Με τις τροποποιήσεις καθίσταται σαφέστερη η διατύπωση ορισμένων προνοιών του Νόμου οι οποίες διέπουν την απευθείας χορήγηση δανείων, την παροχή εγγύησης ή την επιδότηση επιτοκίου.

Με τις αλλαγές αυτές καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία των αντίστοιχων σχεδίων που υλοποιεί ο Κεντρικός Φορέας και η υλοποίηση αναδιαρθρώσεων δανείων από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), οι οποίες εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Φορέα.

Τροπολογίες

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τροπολογίες των Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για χρήση των αδιάθετων ποσών του Φορέα και για αναστολή για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Ιουνίου 2027 της υποβολής αιτήσεων, η οποία καθοριζόταν αρχικά στους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στεγαστικού δανείου, μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Όπως αναφέρεται στην επεξήγηση με την έγκρισή της θα παρασχεθεί η δυνατότητα σε πρόσωπα που για διάφορους λόγους δεν υπέβαλαν κατά τα προηγούμενα έτη αιτήσεις εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει ο Κεντρικός Φορέας να τύχουν στήριξης στη βάση των περιουσιών τους στις κατεχόμενες περιοχές, χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε δικαίωμα σε άτομα τα οποία θα υποβάλουν αιτήσεις εκπρόθεσμα στο μέλλον.

Επιπρόσθετα η αναστολή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027 δίνει τη δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία να αντιμετωπίσει το ζήτημα της υποστελέχωσης του Φορέα και να παρέχει επαρκές χρονικό διάστημα τόσο για την προετοιμασία του ίδιου του οργανισμού, όσο και για την προσαρμογή του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.

Η δεύτερη τροπολογία για τους υπό αναφορά κανονισμούς αποσκοπεί στην τροποποίηση των προνοιών των βασικών κανονισμών οι οποίες καθορίζουν ότι, στην περίπτωση επιδότησης επιτοκίου αναφορικά με στεγαστικά δάνεια, ο αιτητής επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 1%. Με την τροπολογία προτείνεται η κατάργηση της προαναφερθείσας ελάχιστης επιβάρυνσης, ώστε η επιδότηση επιτοκίου που προσφέρεται να αφορά σε οποιοδήποτε ποσοστό επιτοκίου μέχρι το ανώτατο όριο ύψους 3,5%, που ήδη προβλέπεται από τους βασικούς κανονισμούς.

Η ρύθμιση αποτελεί διαχρονική θέση τόσο της επιτροπής όσο και των εκτοπισμένων και η εφαρμογή της συνάδει με τις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες, ενώ τα ποσά τα οποία δεν δαπανώνται από τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα σε ετήσια βάση επιτρέπουν την εφαρμογή της.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η αντικατάσταση της ισχύουσας δυνατότητας έκδοσης κανονισμών για την παραχώρηση επαγγελματικών δανείων με ίδια κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα, ποσού μέχρι €70.000, με τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών για την παροχή δανείων σχετικά με επαγγελματική δραστηριοποίηση νέων επιχειρηματιών, ποσού μέχρι €25.000.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

O Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος εξήγησε με λεπτομέρεια τις τροπολογίες του κόμματός του και το πως αυτές θα είναι επωφελείς για να διορθωθεί, μεταξύ άλλων, η αδικία για άτομα που δεν πήραν βοήθεια λόγω χρονικού περιορισμού, για όσους είναι σωστοί και τυπικοί με τις υποχρεώσεις τους, σημειώνοντας ότι όλα τα ποσά είναι προσυπολογισμένα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας ο οποίος εξήγησε τα οφέλη για την αναστολή των έξι μηνών για να στηριχθούν οι σωστοί δανειολήπτες για λόγους δικαιοσύνης.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά επανέλαβε ότι το κόμμα του είναι απόλυτα προσηλωμένο στη δική του πρόταση για ένα εθνικό ταμείο απώλειας χρήσης που να καταστεί νόμος του κράτους παρά προτάσεις με κατατεμαχισμό αιτημάτων, όπως είπε.

Προϋπολογισμός ΚΦΙΚΒ

Η Ολομέλεια ενέκρινε και τον προϋπολογισμό του Φορέα για το 2026 ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €106.618.430.

Στις προϋπολογιζόμενες δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46 εκατομ. για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από το σύνολο της οποίας ποσό ύψους €36,5 εκατομ. αφορά δάνεια για σπουδές, €0,5 εκατομ. αφορά δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, €3 εκατομ. αφορά δάνεια για επαγγελματική δραστηριοποίηση, €2 εκατομ. για ανακαίνιση κουζίνας και €4 εκατομ. για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €16,7 εκατομ. για επιχορήγηση επιτοκίου, καθώς και ποσό ύψους €2,35 εκατομ. για έξοδα και προμήθειες τραπεζών.

Πρόσθετα, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €34,7 εκατομ. για ενδεχόμενη αξιοποίηση των εισπράξεων από το τέλος 0,4% που επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, έπειτα από τροποποίηση του Νόμου του 2022.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €22,32 εκατομ.

Τοποθετήσεις επί του Προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός, για αντικειμενικούς αλλά και ανθρωπιστικούς λόγους, κατατέθηκε με καθυστέρηση.

Εξήρε το ρόλο του Φορέα λέγοντας ότι πρόκειται για το μοναδικό οργανισμό που δίνει αξία στις κατεχόμενές μας περιουσίες.

Ανέφερε ότι τα όποια προβλήματα της υποστελέχωσης που οδηγούν και σε προβλήματα καθυστέρησης στην εξέταση αιτήσεων, επιλύονται με πρόσληψη 2-3 λειτουργών και κάλεσε το ΥΠΟΙΚ να το αντιμετωπίσει.

Χαρακτήρισε μικρό βήματα την τροπολογία για το ταμείο απώλειας χρήσης με χρήματα που δεν απορροφήθηκαν από τον Φορέα και τα τελευταία έξι χρόνια ανέρχονται σε 241 εκ. ευρώ.

Είπε επίσης ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις προτάσεις ενός εκάστου ανταγωνιστικά, αλλά να δούμε το γενικό καλό.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς υπενθύμισε την πρόταση του Τάσσου Παπαδόπουλου όταν ήταν υποψήφιος Πρόεδρος για μεταφορά του συντελεστή δόμησης των κατεχόμενων περιουσιών, η οποία για πολιτικούς λόγους, είπε, δεν έγινε αποδεκτή.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας είπε ότι πρόκειται για ένα "σισταρισμένο" προϋπολογισμό. Αναφέρθηκε στις διάφορες καθυστερήσεις στη στήριξη νέων ζευγαριών με επιδοτήσεις επιτοκίων ή και στα φοιτητικά δάνεια, καλώντας το ΥΠΟΙΚ να ανεβάσει ταχύτητες.

Ο Βουλευτής Λευκωσίας Κωστής Ευσταθίου είπε ότι καθυστερήσαμε στην στήριξη προσφύγων και ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών και αυτό πρέπει να το δει η Βουλή υπό τη νέα της σύνθεση με πρόταση για ετήσια πρόσοδο σε κάθε ιδιοκτήτη ώστε να μην καταφεύγει στην λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων των κατεχομένων.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι ο Φορέας είναι σημαντικός στη στήριξη των προσφύγων καθώς αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και επικαιροποιεί τα σχέδιά του, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή.

Για τα όσα λέχθηκαν για τον συντελεστή δόμησης είπε ότι πρέπει να αντικριστεί στην πραγματική του διάσταση και μαζί με την απώλεια χρήσης με βάση την πρόταση του ΔΗΣΥ και όχι με ημίμετρα, λογιστική προσέγγιση και ανακατανομή εσόδων. Δεν πρέπει να πλειοδοτούμε σε παροχές, είπε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι όλοι ζούμε τις πραγματικότητες καθημερινά, όλοι μας κρατάμε κοτσιάνια και όλοι πήραμε δάνεια από τον Φορέα και χρωστάμε. Είπε ότι τα ποσά που μένουν αδιάθετα για οποιοδήποτε λόγο, καλό είναι να μπουν σε ταμείο για απώλεια χρήσης όπου και πάλι στους πρόσφυγες θα καταλήξουν.

Ο Χρίστος Χριστοφίδης του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά χαρακτήρισε τον Φορέα αποκούμπι για τους πρόσφυγες και αναφέρθηκε εκ νέου στην ολοκληρωμένη πρόταση του ΔΗΣΥ η οποία μαζί με άλλες προτάσεις και ενδεχόμενες διορθώσεις, θα αντιμετωπίσει ολιστικά όλα τα προβλήματα με την απώλεια χρήσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ