Ενώπιον Κακουργιοδικείου η υπόθεση των φρικτών βασανιστηρίων σε καζίνο στην Πύλα – Έβαζε πιστόλι στο στόμα θυμάτων και τα απειλούσε

Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 27 Απριλίου, παραπέμφθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 48χρονος υπόδικος (με κυπριακή υπηκοότητα, αλλά με καταγωγή από τρίτη χώρα) και 27χρονος, αραβικής καταγωγής, για την υπόθεση των φρικτών βασανιστηρίων και της βάναυσης κακοποίησης πολιτών σε καζίνο της Πύλας.

Μέχρι την ημερομηνία που θα παρουσιαστούν στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου, οι δύο κατηγορούμενοι διατάχθηκαν να παραμείνουν υπό κράτηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από επεξεργασία μεγάλου αριθμού βίντεο, πέραν των 3.000, που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα του 48χρονου, που είναι άτομο με πλούσιο ποινικό μητρώο.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, αρπαγής, απαγωγής και στέρησης της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί άτομο σε βαριά βλάβη. Ο 48χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγαλύτερο αριθμό κατηγοριών, αντιμετωπίζει και το αδίκημα της απειλής και της πρόκλησης εκτέλεσης εγγράφου. Για τις ίδιες υποθέσεις εξακολουθεί να καταζητείται ακόμα ένας αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή και στο αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 17 περασμένου Ιανουαρίου έξω από τον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της υπόθεσης των βασανιστηρίων, τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2025, σε χώρο καζίνου στην Πύλα.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάποια βίντεο που εντόπισαν οι εξεταστές του ΤΑΕ Λάρνακας ο 48χρονος φαίνεται να βάζει πιστόλι στο στόμα των θυμάτων προκειμένου να τα απειλήσει. Όπως διαπιστώθηκε, τα θύματα ήταν έξι, Κύπριοι και αλλοδαποί. Οι πλείστοι έχουν ταυτοποιηθεί κι έδωσαν καταθέσεις στην Αστυνομία. Κάποιοι απειλήθηκαν επειδή χρωστούσαν χρήματα, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θύματα βασανίστηκαν για να ομολογήσουν εμπλοκή τους σε κατ’ ισχυρισμό εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του 48χρονου, ο οποίος ισχυρίστηκε στους εξεταστές της υπόθεσης ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας του… Θυμίζουμε, ότι ο 48χρονος υπόδικος, μαζί με άλλους τέσσερις αλλοδαπούς από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, θα λογοδοτήσουν στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου, και για την πρωτοφανή συμπλοκή της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας, κατά την οποία έπεσαν και πυροβολισμοί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 48χρονος φέρεται να ήταν ο «αρχηγός» της παράνομης ομάδας που εισέβαλε σ’ επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου απαιτώντας χρήματα για παροχή προστασίας. Ο 48χρονος αντιμετωπίζει ακόμα μία υπόθεση που αφορά ξυλοδαρμό ατόμου στην Πύλα.