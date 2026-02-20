«Οποιοσδήποτε μπορεί να παριστάνει τον ξεναγό» - Την δημιουργία τουριστικής αστυνομίας ζητά ο Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου

Την ανάγκη δημιουργίας τουριστικής αστυνομίας τονίζει ο Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου ώστε να ελέγχονται οι παράνομοι ξεναγοί, οι οποίοι διεξάγουν ξεναγήσεις χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που πλήττει τόσο το επάγγελμα όσο και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ, εν όψει της παγκόσμιας ημέρας Ξεναγού στις 21 Φεβρουαρίου, η πρόεδρός του συνδέσμου Λέλια Μυλωνά αναφέρει ότι το επάγγελμα του ξεναγού είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, καθώς «οποιοσδήποτε μπορεί να παριστάνει τον ξεναγό», παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία. Σημειώνει ωστόσο ότι δεν διενεργούνται επαρκείς έλεγχοι, ώστε να διαπιστώνεται αν το πρόσωπο που πραγματοποιεί ξενάγηση διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Κληθείσα να σχολιάσει για το πώς επηρεάζουν τέτοιες πρακτικές τον τουρισμό αναφέρει ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά επηρεάζουν άμεσα και τους ξένους επισκέπτες. «Δεν δίνεται η σωστή εικόνα για την Κύπρο», επισημαίνει, δίνοντας ως παράδειγμα μαρτυρίες και πληροφορίες πως σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώνονται αναφορές εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατία, με χαρακτηρισμούς των κατεχόμενων περιοχών ως «τουρκική περιοχή».

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που προχωρά ο Σύνδεσμος όταν έρχονται εις γνώση του τέτοιες περιπτώσεις, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών εξηγεί ότι οι σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται από μέλη του καταγγέλλονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι παρατηρείται έλλειψη επιθεωρητών και στελέχωσης, γεγονός που δυσχεραίνει την επιτόπια διερεύνηση καταγγελιών και την προώθηση υποθέσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αναφορικά με το προφίλ των προσώπων που προβαίνουν σε παράνομες ξεναγήσεις, η Πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρει ότι πρόκειται τόσο για κατοίκους Κύπρου όσο και για πολίτες άλλων χωρών, οι οποίοι παρουσιάζονται ψευδώς ως ξεναγοί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ποινές για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού ανέρχονται σε πρόστιμα ύψους 1.000 και 2.000 ευρώ, τα οποία, όπως αναφέρει, θεωρούνται αποτρεπτικά, εφόσον όμως εφαρμόζονται στην πράξη.

Σημειώνει ότι συχνά δεν υπάρχει η δυνατότητα για παρουσία επιθεωρητή του Υφυπουργείου στον χώρο όπου διαπιστώνεται η παράβαση λόγω υποστελέχωσης και τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί στην εθνική στρατηγική τουρισμού σχετική πρόνοια για δημιουργία τουριστικής αστυνομίας. «Οι χώρες οι οποίες στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία τους στον τουρισμό πρέπει να έχουν τουριστική αστυνομία», επισημαίνει.

Εποχικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η οικειοποίηση του επαγγέλματος από μη επαγγελματίες δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ο οποίος ως τουριστικό επάγγελμα πλήττεται από την εποχικότητα του τουρισμού. Επί τούτου η Λέλια Μυλωνά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και στην Κύπρο αλλά και το εξωτερικό αναγνωρίζοντας ότι γίνονται αρκετές προσπάθειες από το Υφυπουργείο Τουρισμού μέσω των Heartland of Legends είτε του θεσμού των Χριστουγεννιάτικων Χωριών, μέσα από τα οποία ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο της Κύπρου στην ενδοχώρα.

Κληθείσα να σχολιάσει το κατά πόσο επηρεάζεται το επάγγελμα του ξεναγού λόγω της χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει ότι «δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα», αφού πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο, όμως δεν μπορεί να δημιουργήσει την εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη στον επισκέπτη. Αυτό μόνο ο ξεναγός μπορεί να δημιουργήσει, όχι η τεχνολογία, επισημαίνει.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου πρόσθεσε ότι το επάγγελμα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε διεθνείς εξελίξεις αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «για παράδειγμα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ρωσόφωνοι ξεναγοί έχουν μείνει άνεργοι και εργάζονται όσοι ξεναγούν και σε άλλη γλώσσα. Οπότε μια πολιτική αστάθεια στην περιοχή μας στην ευρύτερη περιοχή ανατρέπει τα πάντα».

Γύρω στους 400-450 οι επαγγελματίες ξεναγοί στην Κύπρο

Η Λέλια Μυλωνά έδωσε και την εικόνα για τον αριθμό των ξεναγών της Κύπρου, οι οποίοι ανέρχονται όπως ανέφερε γύρω στους 400-450 επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν σφαιρική μόρφωση επί όλων των θεμάτων που αφορούν την Κύπρο, όπως ιστορία αρχαιολογία, γεωγραφία, λαογραφία, σύγχρονη ζωή της δημοκρατίας κ.α.

Παράλληλα αναφέρει ότι αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει νέα σχολή Ξεναγών από τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) η οποία τρέχει ένα διετές πρόγραμμα σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης «γύρω στα 35-40 άτομα παρακολουθούν το πρόγραμμα, οπότε σε 2 χρόνια περίπου θα έχουμε ένα ακόμα 40 ξεναγούς» ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι λειτουργεί σχολή ξεναγών σημαίνει ότι «διαπιστώνονται ανάγκες και έχουν διαπιστωθεί ανάγκες σε συγκεκριμένες γλώσσες, όπως πολωνικά, ιταλικά, εβραϊκά και πάντα αγγλικά λόγω τουρισμού κρουαζιέρας, γιατί ο τουρισμός δεν είναι κάτι στάσιμο».

Σημειώνει παράλληλα ότι έχει αλλάξει το επάγγελμα τα τελευταία χρόνια, καθώς πλέον οι επισκέπτες της Κύπρου δεν έρχονται μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα αλλά είναι πιο ψαγμένοι, απαιτητικοί και προετοιμασμένοι όταν ταξιδεύουν σε μία χώρα. «Ο επισκέπτης ξέρει τι θέλει να δει, οπότε ζητά περισσότερα από τον ξεναγό», λέει.

Ενόψει της αυριανής μέρας Ξεναγού ο Σύνδεσμος Ξεναγών θα πραγματοποιήσει δωρεάν ξενάγηση ανοικτή για το κοινό, στις 10:30 το πρωί στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία. Όπως περιγράφει η πρόεδρος του Συνδέσμου, ο στόχος της ημέρας είναι ο Κύπριος να γνωρίσει καλύτερα την πολιτιστική του κληρονομιά και να μπορέσει να την βλέπει διαφορετικά και όχι μόνο ως κάτι που έχει τελειώσει. «Θα εκπλαγούμε πηγαίνοντας στο Κυπριακό Μουσείο οποιαδήποτε στιγμή με ένα επαγγελματία ξεναγό, και θα αντιληφθούμε ότι η αρχαιολογία δεν είναι τόσο παλιά τελικά, δεν ανήκει στο παρελθόν, επηρεάζει ακόμα και το σήμερα και τον χαρακτήρα μας ως λαό», αναφέρει καταληκτικά.

ΚΥΠΕ