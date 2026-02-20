Συνάντηση με τον Πρόεδρο ζητά ο Αβέρωφ Νεοφύτου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη ζητώντας συνάντηση για να τον ενημερώσει σχετικά με συμπεράσματα που αποκόμισε από πρόσφατες επαφές του για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ότι απέστειλε ο τέως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι, με την επιστροφή του από προγραμματισμένα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, ζήτησε να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να θέσει υπόψη του τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματά του από τις επαφές που είχε σε σχέση με το εθνικό ζήτημα.

Όπως σημειώνει, η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, γεγονός που, όπως αναφέρει, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συντονισμού και υπεύθυνης στάσης από όλες τις πλευρές.

Τονίζει ότι όσοι μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της λύσης, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, έχουν υποχρέωση να το πράττουν με πνεύμα ομοψυχίας, ειλικρίνειας και προσήλωσης στον στόχο της επανένωσης της πατρίδας.