Απεβίωσε η γηραιότερη εγκλωβισμένη του Κορμακίτη σε ηλικία 100 ετών

Σε ηλικία 100 ετών απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 η Ιωάννα Κέκκου, η γηραιότερη από τους εγκλωβισμένους του κατεχόμενου Κορμακίτη.

Η εκλιπούσα παρέμεινε εγκλωβισμένη στον Κορμακίτη μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Η Ιωάννα Κέκκου έζησε μια ολόκληρη εποχή της κυπριακής ιστορίας: την περίοδο της Αγγλικής Διοίκησης, τα χρόνια της ανεξαρτησίας και της ενιαίας Κύπρου, καθώς και τον πικρό εγκλωβισμό μετά το 1974. Η παρουσία της στον Κορμακίτη ήταν συνδεδεμένη με τη διατήρηση της πίστης, της γλώσσας και των παραδόσεων της μαρωνίτικης κοινότητας.

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον κατεχόμενο Κορμακίτη.