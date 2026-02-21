Πιθανότητα βροχών και σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα – Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, τα βόρεια και περιοχές του εσωτερικού. Στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη, μέχρι το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι 4 και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Τη Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα ορεινά και αργότερα στα νότια τα ανατολικά και το εσωτερικό, Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια, τα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Τη Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος.