Στιγμές τρόμου για 31χρονο οδηγό στην Ερήμη – Νεαροί επιτέθηκαν με πέτρες επειδή μπήκε κατά λάθος σε αδιέξοδο

Στην προσπάθεια του να διαφύγει ο παραπονούμενος οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο του και διέφυγε πεζός για να ζητήσει βοήθεια από την Αστυνομία

Η Αστυνομία στη Λεμεσό διερευνά υπόθεση επίθεσης που δέχθηκε 31χρονος στην Ερήμη την Παρασκευή το βράδυ από ομάδα νεαρών, οι οποίοι σύμφωνα με την καταγγελία πετροβόλησαν το αυτοκίνητό του και του προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την καταγγελία του παραπονούμενου, δέχθηκε την επίθεση όταν κατά λάθος οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο δρόμο, όπου βρισκόταν ομάδα νεαρών.

Οι νεαροί σύμφωνα με την καταγγελία του φέρεται να ενοχλήθηκαν από την παρουσία του στην περιοχή και υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ τους και ένας από αυτούς έριξε κροτίδα μπροστά από το αυτοκίνητο του 31χρονου. Ο παραπονούμενος αποχώρησε από την περιοχή με το αυτοκίνητο του, οι νεαροί, 10 με 15 άτομα, τον καταδίωξαν και άρχισαν να τον πετροβολούν.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει ο παραπονούμενος κατέβηκε από το αυτοκίνητο του και διέφυγε πεζός. Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από την Αστυνομία. Με τη βοήθεια μελών της υπηρεσίας μετέβη στο σημείο όπου είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του. Όπως διαπιστώθηκε στο αυτοκίνητο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές που εκτιμάται ότι προκάλεσαν οι νεαροί που του επιτέθηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

