Η ενημέρωση «μούδιασε» τη Λάρνακα: Δυσαρέσκεια για τις προτάσεις Βαφεάδη για λιμάνι-μαρίνα

Δεν έβγαλε «άσπρο καπνό» η συνάντηση του υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη με τα μέλη της επιτροπής ανάπτυξης Λάρνακας όσον αφορά τις χερσαίες αναπτύξεις σε λιμάνι και μαρίνα της πόλης. Για το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα, με τον δήμαρχο Ανδρέα Βύρα να μην κρύβει τη δυσαρέσκεια και τον σκεπτικισμό του για το γεγονός ότι στην μελέτη του Υπερταμείου της Ελλάδας, η οποία παρουσιάστηκε χθες ενώπιον της επιτροπής ανάπτυξης, δεν γίνεται καθόλου αναφορά για ενδεχόμενες αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους του λιμανιού και της μαρίνας.

Λειτουργός του τμήματος Δημοσίων Έργων ανέλυσε τη μελέτη που ετοίμασε το Υπερταμείο, με τη γνωμάτευση Ολλανδών εμπειρογνωμόνων, σε σχέση με την μελλοντική ανάπτυξη των δύο χώρων.

Όσον αφορά το λιμάνι, η πρώτη επιλογή είναι να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει σήμερα με κάποια αναβάθμιση του εξοπλισμού του. Η δεύτερη επιλογή είναι να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα κυρίως στο βόρειο κρηπίδωμα και εκβάθυνση, ούτως ώστε ο χώρος να γίνει πιο λειτουργικός και να εξυπηρετεί περισσότερα πλοία. Η συγκεκριμένη πρόταση εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του λιμανιού μέχρι το 2055. Η τρίτη επιλογή για το λιμάνι είναι να αυξηθεί ο κύκλος στροφής του και ν’ αυξηθεί το βάθος του, με τη δημιουργία νέων κρηπιδωμάτων. Η επιλογή αυτή θα δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μεγαλύτερα και περισσότερα (αριθμητικά) πλοία.

Για τη μαρίνα

Σε σχέση με τη μαρίνα, εκτός από την πρώτη επιλογή που είναι να παραμείνει ως έχει σήμερα και να μην αυξηθεί η υφιστάμενη χωρητικότητά της (340 σκάφη), προτείνεται η ανάπτυξη μιας νέας λιμενολεκάνης με βελτιωτικά έργα στους υφιστάμενους χώρους και με πλωτές αποβάθρες. Η επιλογή αυτή θ’ αυξήσει τη χωρητικότητά της με επιπλέον 200 θέσεις ελλιμενισμού. Η τρίτη επιλογή που αναλύθηκε, προϋποθέτει μεγαλύτερη επένδυση.

Συγκεκριμένα, προτείνεται επέκταση της βόρειας λιμενολεκάνης με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας, νέα κρηπιδώματα, άλλες βελτιώσεις και πρόσθετες αποβάθρες. Η πρόταση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα ελλιμενισμού μεγαλύτερων και περισσότερων σκαφών αναψυχής (μέχρι και 700) τα επόμενα χρόνια.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου του λιμανιού και της μαρίνας. «Οι Λαρνακείς περιμένουν κάποιες αναπτύξεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσουν την τοπική οικονομία. Εγώ προσωπικά θέλω να ενημερωθώ τι γίνεται με την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, διότι δεν πρόκειται ν’ αποδεχτώ λύση με την οποία ο χερσαίος χώρος δεν θα περιλαμβάνει αναπτύξεις. Είναι αυτό που ζητά ο κόσμος της Λάρνακας», επισήμανε.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι προσεχώς θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρία της επιτροπής ανάπτυξης, κατά την οποία τα κόμματα και οι φορείς θα κληθούν να παρουσιάσουν γραπτώς τις απόψεις-εισηγήσεις τους για την μελέτη του Υπερταμείου, ενώ θα γίνει και μια πανδημοτική συγκέντρωση για ν’ ακουστούν και οι απόψεις των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Βαφεάδης κατέστησε σαφές ότι για οποιαδήποτε επιλογή ανάπτυξης αποφασιστεί σε λιμάνι – μαρίνα θα πρέπει να έχει ενεργό εμπλοκή το κράτος με κρατικά κεφάλαια. «Θέλουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη αυτών των υποδομών με τρόπο που να ελέγχουμε την υλοποίηση των έργων, αλλά και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάει κάτι στραβά, όπως πήγαινε τα τελευταία 20 χρόνια. Η Λάρνακα δεν αντέχει άλλη αποτυχία. Θέλουμε να υλοποιήσουμε κάτι που θ' ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, να είναι βιώσιμο και να μειώνει το ρίσκο», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι η πρόταση της εταιρείας Prosperity Group, (μέτοχος της πρώην αναδόχου εταιρείας Kition Ocean Holdings), η οποία ζητά αναβίωση του έργου της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού-μαρίνας, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι νομικός.