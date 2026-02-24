Γρηγορίου (ΓΔ υπ. Γεωργίας): Έκτακτο σχέδιο για τον αφθώδη πυρετό, γύρω στις 14 χιλιάδες τα ζώα - Θα καταστραφεί το γάλα; (ηχητικό)

Σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες έχουν εντοπιστεί κρούσματα αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι πρόκειται για «μία μονάδα αγελάδων και δέκα μονάδες αιγοπρόβατα» στις περιοχές Λιβαδιών, Ορόκλινης, Τρούλλων και Αραδίππου.

Ο πληθυσμός των ζώων που επηρεάζονται «εκτιμάται γύρω στις δεκατέσσερις χιλιάδες», όπως ανέφερε.

Έκτακτο σχέδιο και ευρωπαϊκή συνδρομή

Ο κ. Γρηγορίου σημείωσε ότι εφαρμόζεται «έκτακτο σχέδιο διαχείρισης αυτής της ασθένειας», το οποίο βασίζεται σε ευρωπαϊκό κανονισμό που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη.

Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, δήλωσε ότι «αναμένονται σήμερα αργά το απόγευμα τέσσερις ειδικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και έχει υποβληθεί αίτημα ώστε να διατεθούν εμβόλια από τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Η διαχείριση θα γίνει «με βάση τις αποφάσεις που θα λάβουν οι ειδικοί».

Απαγόρευση διακίνησης και ζώνες αποκλεισμού

Έχει εκδοθεί ανακοίνωση για απαγόρευση διακίνησης ζώων και ζωοτροφών μεταξύ μονάδων.

Στην περιοχή της Λάρνακας, σε ακτίνα 3 και 10 χιλιομέτρων, έχουν ληφθεί μέτρα αποκλεισμού και απολύμανσης «για να μειωθεί η διακίνηση ανθρώπων σε αυτές τις μονάδες».

Ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στις κατεχόμενες περιοχές από τα μέσα Δεκεμβρίου «είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα» και είχαν ενημερωθεί οι κτηνοτρόφοι να περιορίσουν διακινήσεις και να εφαρμόζουν μέτρα απολύμανσης.

Σε ερώτηση για πληροφορίες περί πιθανής μετάδοσης μέσω παράνομων δραστηριοτήτων είπε ότι «οι πληροφορίες έχουν διαβιβαστεί στην αστυνομία για να κάνει τη σχετική έρευνα» και ότι έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές.

Η ενημέρωση των υπηρεσιών για κρούσματα στις ελεύθερες περιοχές έγινε «από την Παρασκευή το πρωί», οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου.

Τι ισχύει για το γάλα και την ανθρώπινη υγεία

Ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι «το γάλα από τις μονάδες που έχουν εντοπιστεί κρούσματα καταστρέφεται».

Σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη υγεία, δήλωσε: «Με βάση τις διαβεβαιώσεις των ειδικών… δεν επηρεάζεται η ανθρώπινη υγεία. Ο ιός επηρεάζει μόνο την υγεία των ζώων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η μετάδοση γίνεται «με πολλούς τρόπους και πολύ γρήγορα», γι’ αυτό και λαμβάνονται μέτρα αποκλεισμού και απολύμανσης.

Στήριξη κτηνοτρόφων

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας δήλωσε ότι το κράτος θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους «με κάθε τρόπο».

Θα γίνει εκτίμηση της ζημιάς και «πάρα πολύ σύντομα το κράτος θα είναι αρωγός σε αυτούς».

Ανέφερε επίσης ότι έχει υπάρξει επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας ώστε να διατεθούν ψυχολόγοι για στήριξη των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Ανδρέα Γρηγορίου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: