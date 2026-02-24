Αφθώδης πυρετός: Στην αναμονή για την κάθοδο των εμπειρογνωμόνων οι κτηνιατρικές υπηρεσίες - Τι δήλωσε Ανώτερη Λειτουργός

Αναμένονται μέχρι αύριο, Τετάρτη να καταφθάσουν στην Κύπρο και οι τρεις εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αφθώδη πυρετό και εξέταση της κατάστασης, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου. «Σήμερα και αύριο περιμένουμε να φτάσουν στην Κύπρο οι συνάδελφοι εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσουμε επί τόπου και επί χάρτου το θέμα και ανάλογα θα παρθούν αποφάσεις», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει γιατί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν προχώρησαν σε έγκαιρο εμβολιασμό των ζώων από τον Δεκέμβρη όταν είχε σημειωθεί το κρούσμα στα κατεχόμενα ανέφερε ότι μέχρι την εμφάνιση του κρούσματος εντός Φεβρουαρίου, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν απαλλαγμένη από τον ιό όσον αφορά τις διατάξεις του διεθνούς οργανισμού για την υγεία των ζώων. Βάσει του ψηφίσματος 19 του Διεθνούς Οργανισμού, ανέφερε, «από την στιγμή που μια χώρα είναι απαλλαγμένη, δεν εμβολιάζει».

«Όταν παρουσιάστηκε το κρούσμα στις 20 Φεβρουαρίου ενημερώσαμε τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας των Ζώων, και αμέσως στις 22 του μήνα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επικοινώνησαν με την Επιτροπή για τα εμβόλια και στις 23 Φεβρουαρίου το συζήτησε η Υπουργός Γεωργίας ώστε να ξεκινήσει η αποστολή τους, τόσο το κλιμάκιο όσο και τα εμβόλια» είπε σχετικά.

Σημείωσε ότι «ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε τον έλεγχο για το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα». Δεν μπορείς να εφαρμόσεις εμβολιασμό όταν είσαι «ελεύθερο κράτος» είπε - αναφερόμενη στην απουσία του ιού - και η Κύπρος ήταν ελεύθερο κράτος. «Η Κυπριακή Δημοκρατία έχασε το στάτους του ελεύθερου κράτους στις 21 Φεβρουαρίου 2026» σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι είχαν προχωρήσει στη λήψη άλλων μέτρων όπως ψεκασμούς στα οδοφράγματα, ενημέρωση των κτηνοτρόφων και λήψη δειγμάτων.

Σε σχέση με τα εμβόλια η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι έχει γίνει η παραγγελία που αφορά γύρω στο μισό εκατομμύριο εμβόλια. «Περιμένουμε να προχωρήσει η διαδικασία και να μας σταλούν» και από εκεί και πέρα θα δούμε πως θα χειριστούμε την κατάσταση και τι αποφάσεις θα παρθούν, είπε.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα για το χαλλούμι»

Ανέφερε παράλληλα ότι τα εμβόλια είναι μία λύση για να συγκρατηθεί η εξάπλωση του ιού και να μην υπάρξει διασπορά σε άλλες περιοχές με οποιαδήποτε επίπτωση στα κυπριακά προϊόντα. Αυτή την στιγμή, σημείωσε, δεδομένου ότι δεν είμαστε απαλλαγμένοι ως χώρα από τον ιό του αφθώδους πυρετού, έχουμε βγει από την λίστα του Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων άρα οι εμβολιασμοί θα προστατέψουν σε κάποια φάση τον ζωικό πληθυσμό και θα γίνουν συζητήσεις για τα προϊόντα που εξάγονται. Αναφέρθηκε σε χώρες που είχαν βγάλει την Κύπρο από πριν, όταν εμφανίστηκε το κρούσμα στα κατεχόμενα. Συγκεκριμένα, είπε ότι η Αυστραλία είχε δεχτεί τα κυπριακά προϊόντα μετά από διαβουλεύσεις με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Εξωτερικών. «Είχαμε τεκμηριώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για το χαλλούμι μας. Με διάφορα πιστοποιητικά συνεχίζουν οι εξαγωγές και ευελπιστώ ότι με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε» είπε.

Αυτή την στιγμή όπως σημείωσε η κατάσταση είναι σταθερή. «Τα κρούσματα ανέρχονται στα 11, ένα το πρωταρχικό των βοοειδών στα Λειβάδια και τα υπόλοιπα 10 σε μονάδες αιγοπροβάτων που αφορούν Λειβάδια, Ορόκλινη, Τρούλλους και Αραδίππου».

Ανέφερε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η μολυσμένη περιοχή περιορίζεται μέσα στην αρχική ζώνη επιτήρησης των 10 χλμ που είχε οριοθετηθεί από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων σε Λειβάδια και Ορόκλινη.

Πρόσθεσε ότι η θανάτωση στις αγελάδες έχει ξεκινήσει από χθες και συνεχίζεται και σήμερα ενώ οργανώνεται και η θανάτωση των πρώτων μονάδων αιγοπροβατων στην Ορόκλινη. Συνολικά τις επόμενες ημέρες αναμένεται να θανατωθούν 13 χιλιάδες ζώα.

«Αυτή η διαδικασία παίρνει κάποιες μέρες, θα γίνουν εκτιμήσεις των ζώων για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι και τα προϊόντα και οπωσδήποτε τηρούνται οι διατάξεις της ευημερίας των ζώων» σημείωσε, προσθέτοντας ότι λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία ζητήματα ασφάλειας και υγείας του προσωπικού που χειρίζεται τις θανατώσεις, η ψυχική υγεία των κτηνοτρόφων, θέματα απολυμάνσεων κ.ο.κ.

Σε σχέση με το κατά πόσο έχουν επηρεαστεί οι εξαγωγές προϊόντων ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τοπικός περιορισμός για την Κύπρο και οι μεγάλες χώρες στις οποίες εξάγει το κράτος, όπως Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία δεν έχουν αντιδράσει.

Αναφορικά με την απώλεια στην παραγωγή σημείωσε ότι «αν υπολογίσεις τον ζωικό πληθυσμό μας παγκύπρια, το ποσοστό είναι πολύ μικρό». Πρόκειται για 13 χιλιάδες αιγοπρόβατα και αγελάδες από ένα σύνολο περίπου μισό εκατομμύριο ζώα. Η σημερινή εικόνα καταγράφει απώλειες αλλά προς το παρόν είναι διαχειρίσιμη, όπως ανέφερε.

Σε σχέση με τον οικονομικό αντίκτυπο, η Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι οικονομικά δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη η απώλεια. «Κάνουμε μια εκτίμηση για να την παρουσιάσουμε στη βουλή και να γίνουν οι σωστές διαδικασίες για αποζημίωση των κτηνοτρόφων», είπε.

Σε ερώτηση για την σημείο μετάδοσης του ιού ανέφερε ότι ο ιός μεταφέρεται και αερογενώς και με προϊόντα και με τροχοφόρα με οτιδήποτε υπάρχουν εικασίες και αναφορές από κτηνοτρόφους αλλά όλα αυτά θα διερευνηθούν από την αστυνομία.

Όπως είπε, ο ιός του αφθώδους πυρετού έχει καταγραφεί πρόσφατα στην Σλοβακία και Ουγγαρία καθώς και σε άγρια βοοειδή στην Γερμανία. Ενδημεί επίσης σε περιοχές στην Ασία και από την αρχή που ανακαλύφθηκε τα μέτρα περιορισμού του ιού είναι τα ίδια λόγω του τρόπου που εξαπλώνεται και λόγω της ιογενούς δύναμης του και της απώλειας σε ζώα και σε παραγωγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ