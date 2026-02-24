Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αστυνομία: Από πολυτραυματισμό ο θάνατος του 25χρονου στην Αγλαντζιά - Συνεχίζονται οι έρευνες

Από πολυτραυματισμό επήλθε ο θάνατος του 25χρονου Τσαμίσια Χρίστου Τσαγγαρίδη, σύμφωνα με τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής, που διενεργήθηκε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ενημερωση της Αστυνομίας, η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα τραύματα που έφερε ο άτυχος νεαρός ήταν πολλαπλά και εκτεταμένα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στην Αγλαντζιά.

Κατά τη διάρκεια της νεκροτομής λήφθηκαν δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από την Τροχαία Λευκωσίας, οι εξετάσεις της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

