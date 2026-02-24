Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αννίτα Δημητρίου: Σταθερή στήριξη στην Ουκρανία - «Ίδια αλληλεγγύη και για την Κύπρο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ζητά συνέπεια της ΕΕ στο διεθνές δίκαιο και στήριξη του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει να στέκεται ενωμένη και αλληλέγγυα στην Ουκρανία, αναφέρει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε δήλωσή της για τα τέσσερα χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, τονίζει την ανάγκη η Ευρώπη να επιδείξει την ίδια αλληλεγγύη και απέναντι στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «οι ευρωπαϊκές αξίες δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά».

«Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μνήμη και η ευθύνη παραμένουν ζωντανές. Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη καταδίκη μας απέναντι σε κάθε παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός ανεξάρτητου κράτους», αναφέρει η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

«Η εισβολή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ευθεία προσβολή των θεμελιωδών αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται η διεθνής έννομη τάξη», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι «ο σεβασμός της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών δεν επιδέχεται εκπτώσεις ή επιλεκτικές ερμηνείες».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει να στέκεται ενωμένη και αλληλέγγυα στην Ουκρανία, υπερασπιζόμενη τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, και αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων μέσων για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο», υπογραμμίζει.

Την ίδια ώρα, αναφέρει, «καθίσταται επιτακτική η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με αποφασιστικότητα προς τη στρατηγική της αυτονομία, επενδύοντας μεταξύ άλλων στη δική της άμυνα, και ενισχύοντας την ικανότητά της να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε σύγχρονες προκλήσεις και απειλές».

«Με συνέπεια στις αρχές μας, απαιτούμε από την Ευρώπη να επιδείξει την ίδια αλληλεγγύη και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και απέναντι στην Κύπρο μας, που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Οι ευρωπαϊκές αξίες δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά», τονίζει η Αννίτα Δημητρίου. 

Παράλληλα, σημειώνει ότι «η Ευρώπη θα πρέπει να στηρίξει αποφασιστικά τον διάλογο για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, καταδικάζοντας την απαράδεκτη θέση της Τουρκίας για λύση δύο κρατών».

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υπεράσπιση της νομιμότητας, της ειρήνης και της ασφάλειας, με πίστη στις αρχές και το όραμα της Ευρώπης», καταλήγει.

