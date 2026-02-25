Το δικαστήριο θα ερμηνεύσει το καταστατικό του ΔΗΣΥ: Μέχρι την Παρασκευή το αργότερο ξεκαθαρίζει δικαστικώς το θέμα Σύκα

Ενώπιον του προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου παρουσιάστηκαν χθες οι δύο πλευρές για εξέταση του ενδιάμεσου διατάγματος που σχετίζεται με την υπόθεση συμμετοχής του βουλευτή Λεμεσού Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις Βουλευτικές. Το δικαστήριο άκουσε τις δύο πλευρές, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί και οι γραπτές τους αγορεύσεις, καθώς και συμπληρωματική ένορκη δήλωση της πλευράς Σύκα.

Επί της ουσίας, η απόφαση έχει επιφυλαχθεί και θα δοθεί πριν το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συνεδρία του ανωτάτου συμβουλίου του ΔΗΣΥ για επικύρωση του ψηφοδελτίου. Το επίδικο θέμα στην παρούσα διαδικασία αφορά αίτημα για ενδιάμεσο ακυρωτικό διάταγμα, αφορά την αναστολή εξέτασης από το ανώτατο συμβούλιο του ΔΗΣΥ της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου για μη συμμετοχή του Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο. Η κυρίως αίτηση ζητά ακύρωση της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου και θα εξεταστεί σε κατοπινό στάδιο και είναι άγνωστο αν χρονικά θα ολοκληρωθεί η εξέτασή του πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Στο επίκεντρο η Επ. Δεοντολογίας

Εκ μέρους του κ. Σύκα ο δικηγόρος του, Χρίστος Πουργουρίδης, είπε μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του κ. Σύκα στο ψηφοδέλτιο ήταν αποτέλεσμα εκλογών και δεν έχουν δικαίωμα τα συλλογικά όργανα να αλλοιώνουν αποφάσεις εκλογών, σημειώνοντας δε ότι στις 13/10/2025 το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ επικύρωσε με απόφασή του το ψηφοδέλτιο. Επιπλέον, εξέφρασε την αντίθεσή του με τη θέση της άλλης πλευρά η οποία θεωρεί ότι δεν υπάρχει ρητή καταστατική πρόνοια που να ρυθμίζει το ζήτημα, την οποία και χαρακτήρισε «εφεύρεση», απαντώντας ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΔΗΣΥ, η οποία «παρακολουθεί και εξετάζει τη διαγωγή των υποψηφίων».

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι δεν παρέχεται τέτοια εξουσία στο Πολιτικό Γραφείο και αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσου του Άρθρου 51 του καταστατικού, δηλαδή της Επιτροπής Δεοντολογίας, και ως εκ τούτου η ενασχόληση του Πολιτικού Γραφείου είναι αντικαταστατική. Μάλιστα για ιστορικούς λόγους ανέφερε πως ουδέποτε το Πολιτικό Γραφείο ανέτρεψε απόφαση του εκτελεστικού. Ως προς τη «θεραπεία» ανέφερε για ακόμα μια φορά ότι δεν ζητά χρηματικές αποζημιώσεις αλλά να αποτραπεί η «παρανομία», όπως τη χαρακτήρισε.

Θα ερμηνεύσει τις διαδικασίες

Το δικαστήριο, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος του είναι η ερμηνεία των διαδικασιών και όχι η κρίση επί της πολιτικής απόφασης. Δηλαδή εκείνο που θα εξετάσει είναι κατά πόσο τηρήθηκε σωστά το καταστατικό του κόμματος, σημειώνοντας ότι δεν έχει εξουσία «να επιλέξει το ψηφοδέλτιο».

Η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι πρόκειται για πολιτική καθαρά απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει διαδικασία και για αυτό το ζήτημα παραπέμπεται στο ανώτατο που έχει την εξουσία για το ψηφοδέλτιο. Έθεσε δε ζήτημα, μέσω της γραπτής αγόρευσης, ότι είχε την ευκαιρία να παρουσιαστεί το Πολιτικό Γραφείο. Η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Κρις Τριανταφυλλίδη, Μαρία Γιατρού, αρκέστηκε στη γραπτή αγόρευση που κατατέθηκε.

Η απόφαση επιφυλάχθηκε για τις επόμενες μέρες και ουσιαστικά θα δοθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, όπως ήταν και η προηγούμενη δέσμευση του δικαστηρίου, η οποία και επαναβεβαιώθηκε, χθες. Πάντως στον ΔΗΣΥ αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου η οποία, αν και εφόσον δικαιώσει τον κ. Σύκα, θα διαφοροποιήσει από εδώ και πέρα και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για επικύρωση του ψηφοδελτίου, ενώ θα πρέπει να βρουν και τρόπο για να λύσουν το θέμα, μη αποκλεισμένης και της επαναφοράς Σύκα στο ψηφοδέλτιο ή την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος.