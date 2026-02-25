Έρχεται ψυχρή εισβολή, αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται χιόνια, βροχές και ισχυροί άνεμοι

«Κράτος Μαφία»: Ανακοινώσεις αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να εκδώσει αύριο ανακοίνωση για το «Κράτος Μαφία» με την οποία θα ενημερώνει το κοινό για τις νέες καθυστερήσεις στην παράδοση του τελευταίου μέρους του πορίσματος. Η δημοσιοποίηση των ευρημάτων θα γίνει μετά τις εκλογές για να μην εκληφθεί ως προσπάθεια αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.

Παρατάθηκε για ακόμη δύο μήνες η προθεσμία παράδοσης του τελευταίου μέρους του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία», στο οποίο ελεγχόμενος για διαφθορά είναι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Λόγω αυτής της εξέλιξης, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αποφάσισε να προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές για να μην θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει με οποιο...

Tags

Νίκος ΑναστασιάδηςΚΥΠΡΟΣΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΕΚΛΟΓΕΣΠρόεδρος ΑναστασιάδηςΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026κράτος μαφίαμακάριος δρουσιώτης

