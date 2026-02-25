Κυβερνοασφάλεια στην Κύπρο: Μία επίθεση κάθε 8 ημέρες δέχονται οι επιχειρήσεις - Στο «μικροσκόπιο» οι έρευνες της ΑΨΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα των δύο μεγάλων παγκύπριων ερευνών που διεξήγαγε το Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας για το 2025, προσφέροντας μια λεπτομερή χαρτογράφηση της ψηφιακής ασφάλειας στη χώρα. Οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα 459 επιχειρήσεων και 1.043 πολιτών, επικεντρώθηκαν στη διαχείριση θεμάτων κυβερνοασφάλειας, τη σημασία που αποδίδεται στα ζητήματα αυτά, καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης και τις επιπτώσεις των κυβερνοεπιθέσεων.

Αυξημένη συχνότητα επιθέσεων και οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2025, η κατάσταση στον επιχειρηματικό τομέα παρουσιάζει τάσεις επιδείνωσης. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 53%, δέχθηκαν κάποια επίθεση ή παραβίαση κατά τους τελευταίους 12 μήνες, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 47% του 2024. Η συχνότητα των επιθέσεων είναι πλέον πυκνότερη, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται σε μία επίθεση κάθε 8 ημέρες, έναντι μίας κάθε 10 ημέρες το προηγούμενο έτος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι για περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που στοχοποιήθηκαν προέκυψε οικονομικό κόστος, το οποίο ανήλθε κατά μέσο όρο στις 12 χιλιάδες ευρώ. Παρά την οικονομική ζημιά, παρατηρείται ένας επικίνδυνος εφησυχασμός, καθώς το 48% των επιχειρήσεων που δεν δέχθηκαν επίθεση θεωρεί ότι δεν αποτελεί «στόχο», ποσοστό που αυξήθηκε σημαντικά από το 37% του 2024. Επιπλέον, η συχνότερη μορφή επίθεσης παραμένει το phishing με 44%, ενώ σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παραλείπει να επικαιροποιήσει τις πολιτικές κυβερνοασφάλειας της για διάστημα πέραν του ενός έτους. Παράλληλα, το 43% των επιχειρήσεων δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη σχετικών ενημερωτικών σεμιναρίων.

Η εικόνα στους πολίτες και η κυριαρχία του phishing

Στον αντίποδα, η έρευνα για τους πολίτες, η οποία διεξήχθη τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2025, δείχνει μια μείωση στο ποσοστό των ατόμων που δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση, το οποίο περιορίστηκε στο 33% έναντι 49% το προηγούμενο έτος. Ο μέσος αριθμός επιθέσεων ανά έτος ανήλθε σε 25,9, ενώ για το 17% των θυμάτων υπήρξε οικονομικό κόστος που ανήλθε κατά μέσο όρο στα 141 ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος το 2025 μετατοπίστηκε στην ηλικιακή ομάδα 35-44, σε αντίθεση με το 2024 όπου πρωταγωνιστούσε η ομάδα 18-34.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στη συχνότητα του phishing στους πολίτες, η οποία έπεσε στο 22%, η άγνοια παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Το 74% των πολιτών δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αν και το 89% όσων δεν δέχθηκαν επίθεση αναγνωρίζει τον κίνδυνο να πέσει θύμα στο μέλλον. Σημειώνεται ότι όσοι πολίτες συμμετείχαν σε σεμινάρια προχώρησαν σε άμεσες αλλαγές, όπως η χρήση ισχυρών κωδικών και η αποφυγή ύποπτων ιστοσελίδων.

ΑΨΑ: Εντατικοποιούνται οι δράσεις και οι ενημερωτικές εκστρατείες δράσεων και ενημερωτικών εκστρατειών

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας προγραμματίζει ένα εκτενές πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της θωράκισης πολιτών και επιχειρήσεων. Για τον επιχειρηματικό κόσμο προγραμματίζονται συνέδρια σε συνεργασία με τον ENISA, ενημερώσεις για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με το ECCC, καθώς και κοινές εκδηλώσεις με το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ. Επιπλέον, αναμένονται νέες εξαγγελίες σχεδίων χορηγιών και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις.

Για το ευρύ κοινό, η Αρχή θα διοργανώσει για τρίτη συνεχή χρονιά το “Cybersecurity For All” Festival και το 2ο Cybersecurity Career Fair. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση ατόμων ηλικίας 65+, καθώς και σε πολυάριθμες εκπαιδεύσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα λύκεια. Οι έρευνες αυτές, που αποτελούν την τέταρτη συνεχή ετήσια χαρτογράφηση, θα συνεχιστούν με σκοπό την παρακολούθηση των αναγκών και των τεχνολογικών εξελίξεων.

