Βαριά ποινή σε 31χρονο υπήκοο Μολδαβίας για υπόθεση 110 κιλών ναρκωτικών - «Νάρκη στα θεμέλια της κοινωνίας»

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 20 ετών, σε νεαρό ηλικίας 31 ετών, υπήκοο Μολδαβίας, αφού κρίθηκε ένοχος σε δύο κατηγορίες που αφορούν κατοχή με σκοπό την προμήθεια 15,060 κιλών κοκαΐνης και 94,960 κιλών κάνναβης.

Στην απόφαση του το Δικαστήριο αναφέρει ότι «τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών με συνέπεια ο αριθμός των θυμάτων να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Η διάδοση των ναρκωτικών αποτελεί κοινωνική μάστιγα και νάρκη στο θεμέλιο της κοινωνίας, εφόσον τούτες αποτελούν κίνδυνο τόσο για τη φυσική όσο και για την κοινωνική ευημερία των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα της νεολαίας της πατρίδας μας».

Προστίθεται ότι «το κοινωνικό και οικονομικό βάρος που συνδέεται με την προμήθεια και χρήση ναρκωτικών ήταν και παραμένει τεράστιο. Παρά τις ουσιαστικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την πρόληψη και καταστολή αυτού του παγκόσμιου φαινομένου, το πρόβλημα φαίνεται να έχει ενταθεί και να έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις» σημειώνεται.

Συνακόλουθα, συνεχίζει η ανακοίνωση, «το Μόνιμο Κακουργιοδικείο τόνισε στην πολυσέλιδη απόφασή του ότι η συμβολή των δικαστηρίων στην αντιμετώπιση και πάταξη της μάστιγας αυτής είναι καθοριστική και τόνισε την ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών, ειδικότερα όταν οι προηγούμενες, ομολογουμένως αυστηρές ποινές που έχουν επιβληθεί, δεν φαίνεται να έχουν φέρει το ποθητό αποτέλεσμα και δει την αποτροπή των επίδοξων παραβατών».

Στην απόφαση αναφέρεται ακόμα ότι «το δικαστήριο προσμέτρησε όλους τους μετριαστικούς παράγοντες που προβλήθηκαν προς όφελος του κατηγορουμένου. Συγκεκριμένα προσμέτρησε το νεαρό της ηλικίας του, το λευκό ποινικό του μητρώο, η παραδοχή του, η κακή οικονομική του κατάσταση, το γεγονός ότι είναι χρόνιος χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και εθισμένος στο τζόγο, το ρόλο του στην αλυσίδα της διακίνησης των ναρκωτικών ως μεταφορέα και τις περιστάσεις που τον οδήγησαν στην διάπραξη των αδικημάτων».

Πλην όμως, σημειώνεται στην ανακοίνωση, «το Μόνιμο Κακουργιοδικείο αφού συνυπολόγισε και συνεκτίμησε όλα τα ενώπιον του δεδομένα, με αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο αντικρίζονται όλοι οι μετριαστικοί παράγοντες που τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων τονίζοντας τις σοβαρές συνέπειες που συνεπάγονται για την κοινωνία από την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, πόσο δε μάλλον εν προκειμένω τέτοιων ποσοτήτων, φύσης και ποιότητας, η οποία επιβάλλει την επιβολή ποινών που να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για αποτροπή και την προστασία των κοινωνικών αξιών, επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 20 ετών».

Πηγή: ΚΥΠΕ