Κατεχόμενα: «Υφαρπαγή των θεσμών των Τουρκοκυπρίων» από την Τουρκία καταγγέλλουν συντεχνίες

Σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης στα κατεχόμενα εξελίσσεται η υπογραφή του λεγόμενου «πρωτοκόλλου» οπτικών ινών με την Τουρκία, με συντεχνίες, κόμματα και κοινωνικούς φορείς να καταγγέλλουν «απόπειρα ελέγχου θεσμών» και υποδομών των Τουρκοκυπρίων μέσω της ανάθεσης της εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών στην τουρκική εταιρεία Türk Telekom για τα επόμενα 25 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, πέντε συντεχνίες εργαζομένων στον «δημόσιο τομέα» πραγματοποίησαν χθες πορεία διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας την «κυβέρνηση» και τις επιλογές της. Οι συντεχνίες υποστήριξαν ότι επιχειρείται «υφαρπαγή των θεσμών» των Τουρκοκυπρίων, από την πλευρά του τουρκικού κράτους.

Η κινητοποίηση διοργανώθηκε από τη «Συντεχνία Τουρκοκυπρίων δημοσίων υπαλλήλων» (KTAMS), τη «Συντεχνία Τουρκοκυπρίων δημόσιων λειτουργών» (KAMUSEN), τη «Συντεχνία εργαζομένων δημοσίου» (KAMU-İŞ), τη «Συντεχνία Τουρκοκυπρίων Δασκάλων» (KTÖS) και τη «Συντεχνία Τουρκοκυπρίων καθηγητών μέσης εκπαίδευσης» (KTOEÖS).

Υπενθυμίζεται ότι το «πρωτόκολλο» προνοεί την εγκατάσταση υποδομής δικτύου οπτικών ινών και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου σε περίπου 150.000 οικίες και επιχειρήσεις στα κατεχόμενα, με τη Türk Telekom να αναλαμβάνει την υλοποίηση και διαχείριση του έργου για περίοδο 25 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, η Türk Telekom θα εγκαταστήσει περίπου 8.000 χιλιόμετρα υποδομής οπτικών ινών στα κατεχόμενα, ενώ ο «υπουργός μεταφορών» Ερχάν Αρικλί υποστήριξε ότι η υποδομή αποθήκευσης δεδομένων θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ψευδοκράτους.

«Όχι στη διαφθορά, στη φτώχεια και στον αφανισμό»

Στη διαμαρτυρία μίλησαν η πρόεδρος της KTÖS, Σέλμα Έιλεμ, και ο πρόεδρος της DEV-İŞ, Σεμίχ Κολοζαλί. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης αναρτήθηκε πανό με το σύνθημα «Όχι στη διαφθορά, στη φτώχεια και στον αφανισμό», ενώ οι διαδηλωτές κρατούσαν μαύρες σημαίες και δάδες.

Η Σέλμα Έιλεμ, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, δήλωσε ότι οι συντεχνίες θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας «επιβάλλει πρωτόκολλα συνεργασίας και πολιτικές» στα κατεχόμενα, τονίζοντας ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι η αντίσταση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές.

Η τ/κ συνδικαλίστρια κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, ότι στα κατεχόμενα υπάρχει ανοχή σε δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στη δράση θρησκευτικών ταγμάτων, καθώς και στο εμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων, επισημαίνοντας ότι οι συντεχνίες απαιτούν τον άμεσο τερματισμό τέτοιων πρακτικών.

«Οι Τουρκοκύπριοι απομακρύνονται από την παραγωγή»

Παράλληλα, υποστήριξε ότι εφαρμόζονται πολιτικές που απομακρύνουν τους Τουρκοκύπριους από την παραγωγή, ενώ, όπως ανέφερε, επιτρέπεται η «κατάληψη» δημόσιων θεσμών, συμπεριλαμβανομένων της «κεντρικής τράπεζας» και «οργανισμών επικοινωνίας». Τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις στοχεύουν και στην αποτροπή της «υφαρπαγής των θεσμών» των Τουρκοκυπρίων.

Η Έιλεμ έκανε λόγο και για απόπειρα αλλοίωσης της δημογραφικής δομής στα κατεχόμενα, μείωση της αγοραστικής δύναμης μέσω οικονομικών πακέτων και νόμων, καθώς και υποβάθμιση βασικών δημόσιων υπηρεσιών όπως η παιδεία και η υγεία.

Ασκώντας κριτική στο τουρκικό κράτος, υποστήριξε ότι επιδιώκεται η διαμόρφωση μιας κοινωνίας που «υπακούει, δεν αμφισβητεί και δεν ανέχεται τη διαφορετικότητα». Αναφερόμενη, τέλος, στην απόπειρα αλλαγής της σχολικής ενδυμασίας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε να επιβληθούν πολιτικές του πολιτικού Ισλάμ πάνω στα σώματα των κοριτσιών μας».

Η πρόεδρος της KTÖS δήλωσε ότι οι συντεχνίες θα συνεχίσουν τον αγώνα για την προστασία των δικαιωμάτων της πολιτιστικής δομής, της ταυτότητας και του δημοκρατικού, κοσμικού χαρακτήρα της τουρκοκυπριακής κοινωνίας, που, όπως υποστήριξε, απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε και η πρόεδρος του κύριου κόμματος της «αντιπολίτευσης», του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί, εκφράζοντας τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις.

Η απάντηση Αρικλί

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο «υπουργός μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, μιλώντας σε τουρκοκυπριακό τηλεοπτικό κανάλι, υπερασπίστηκε το «πρωτόκολλο» οπτικών ινών.

Ο Αρικλί υποστήριξε ότι η υφιστάμενη τηλεπικοινωνιακή υποδομή στα κατεχόμενα έχει κατασκευαστεί από τη Türk Telekom,. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η εταιρεία έχει απαιτήσεις ύψους 48 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών από έργα που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα.

Κατά τον ίδιο, μέρος της κριτικής που ασκείται έχει πολιτικά και ιδεολογικά κίνητρα, τονίζοντας ότι μια επένδυση αυτού του μεγέθους δεν θα έπρεπε να «σκιάζεται από αντιπαραθέσεις». Κάλεσε, δε, τους επικριτές να επιδείξουν εμπιστοσύνη στην Τουρκία.

Ο Αρικλί ανέφερε ότι το πρωτόκολλο βρίσκεται ήδη σε ισχύ και ότι, στο πλαίσιο συμπληρωματικού πρωτοκόλλου, στελέχη της Türk Telekom αναμένεται να επισκεφθούν τα κατεχόμενα το επόμενο διάστημα. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τη διευκρίνιση ασαφών σημείων και την οριστικοποίηση των συμπληρωματικών ρυθμίσεων.

Στην Τουρκία με… απευθείας ανάθεση

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι το έργο παραχωρήθηκε χωρίς διαγωνισμό, ο Αρικλί δήλωσε ότι πρόκειται για επένδυση στρατηγικής και διεθνούς σημασίας, η οποία δεν θα μπορούσε να τεθεί σε ανοικτό διαγωνισμό. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση διαγωνισμού θα μπορούσαν να εμπλακούν διεθνείς παίκτες, προσθέτοντας ότι ο ίδιος ζήτησε προσωπικά από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανατεθεί το έργο στη Türk Telekom.

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο το έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί από εγχώριες εταιρείες, ο Αρικλί υποστήριξε ότι από πλευράς χρόνου και κόστους κάτι τέτοιο θα καθιστούσε την ολοκλήρωση του έργου σχεδόν αδύνατη, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία θα μπορούσε να παραταθεί για χρόνια.