Κεραυνός: Στήριξη σε γεωργία και κτηνοτροφία μετά το πλήγμα από τον αφθώδη πυρετό

Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, παρουσίασε σήμερα το πρωί στις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας για την Πολιτική Συνοχής, υπογραμμίζοντας ότι «η γεωγραφία δεν μπορεί να καθορίζει τις ευκαιρίες,» αλλά και αναφερόμενος στο κλείσιμο της συνεδρίασης στην κρίση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, τόνισε ότι "η γεωργία και η κτηνοτροφία πρέπει να μείνουν βασικό στοιχείο της Πολιτικής Συνοχής".

«Από αυτούς τους τομείς ξεκινούν προϊόντα, υπάρχει παραγωγή που έχει σχέση με την διατροφική αλυσίδα, που έχει σχέση με την υγεία, την προστασία των ανθρώπων, την προστασία του περιβάλλοντος και από εκεί και πέρα έχει σχέση και με την βιομηχανική παραγωγή, τις εξαγωγές και την γενικότερη ευημερία. Αυτές τις τελευταίες 2-3 μέρες είχαμε ένα τραγικό επεισόδιο στην Κύπρο, όπου εμφανίστηκε ο αφθώδης πυρετός σε αιγοπρόβατα και σε αγελάδες και αυτή τη στιγμή χιλιάδες ζώα πρέπει να θανατωθούν,» τόνισε.

«Πρέπει να σκεφτούμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους που είναι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν καταστραφεί περιουσίες τους, η δουλειά τους, τα εισοδήματα τους που στήριζαν τις οικογένειες τους. Και απ'εκεί και πέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την μεταποίηση, διότι δεν θα υπάρχει πρώτη ύλη για τους παραγωγούς τυριού, για τις εξαγωγές στην Κύπρο που ένα σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου είναι το κυπριακό τυρί του χαλούμι, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε κάποιες βιομηχανίες, στο γάλα, στο γιαούρτι». Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία του να συνεχίσει η Πολιτική Συνοχής να έχει ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. «Χρειάζεται να την αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια μιας ισόρροπης ανάπτυξης και εδώ αγγίζει και τις περιφέρειες και τις απομακρυσμένες περιοχές και την νησιωτική πολιτική που θα έχουμε στη συνέχεια πολύ χρόνο την επόμενη περίοδο να συζητήσουμε».

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της εσωτερικής ανθεκτικότητας της ΕΕ και στην προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας. «Για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης και τον ακρογωνιαίο λίθο της Ενιαίας Αγοράς», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κεραυνός, απευθυνόμενος στους Eυρωβουλευτές. «Έχει εκσυγχρονίσει υποδομές, υποστηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενίσχυσε τα οικοσυστήματα έρευνας, προώθησε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή απόδοση, βελτίωσε τη συνδεσιμότητα και ανέβασε το επίπεδο δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Αλλά, πάνω από όλα, ήταν μια σταθεροποιητική δύναμη σε περιόδους κρίσεων και ένας κινητήρας μακροπρόθεσμης σύγκλισης».

Ο ΥΠΟΙΚ δεν παρέλειψε να αναφέρει το μετασχηματιστικό αντίκτυπο της Πολιτικής Συνοχής για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι «κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, οι παρεμβάσεις της Πολιτικής Συνοχής συνέβαλλαν σε αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου κατά 6% και στη δημιουργία περισσότερων από 25.000 νέων θέσεων εργασίας». Προβλέψεις για παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν και για το τρέχον πρόγραμμα «Θάλεια» 2021-2027.

«Ως ένα μικρό νησιωτικό κράτος-μέλος στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος δεν απολαμβάνει αυτόματα όλα τα πλεονεκτήματα της Ενιαίας Αγοράς», ανέφερε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι «η Πολιτική Συνοχής διασφαλίζει ότι η γεωγραφία δεν καθορίζει τις ευκαιρίες. Παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την αντιμετώπιση δομικών προκλήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε ίσους όρους».

Με το σύνθημα της κυπριακής προεδρίας «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο», ο Κεραυνός περιέγραψε την Πολιτική Συνοχής ως «την πρακτική έκφραση αυτής της όρασης». «Με την ενίσχυση των περιοχών μας, την υποστήριξη της καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, οι επενδύσεις συνοχής οικοδομούν την εσωτερική ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τη συνδεσιμότητα και την ανοιχτότητα, διασφαλίζουν ότι η Ευρώπη παραμένει παγκοσμίως ενεργή και εξωστρεφής».

Ο κ.Κεραυνός δεν έκρυψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Πολιτική Συνοχής σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. «Η στρατηγική αυτονομία δεν μπορεί να επιτευχθεί αν μέρη της Ευρώπης παραμένουν δομικά ασθενέστερα. Η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να ενισχυθεί αν τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας είναι άνισα. Η ανθεκτικότητα δεν μπορεί να οικοδομηθεί αν οι εδαφικές ανισότητες βαθαίνουν», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον νέο Κανονισμό NRPP, ο κ. Κεραυνός εξήγησε ότι η κυπριακή προεδρία θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία της δανικής προεδρίας, χωρίζοντας τον κανονισμό σε θεματικά μπλοκ για μια δομημένη εξέταση. «Ο στόχος μας είναι σαφής: να παρουσιάσουμε κείμενα συμβιβασμού ικανά να εξασφαλίσουν ευρεία υποστήριξη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ομαλή έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμών όταν έρθει η ώρα», δήλωσε.

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Κύπρος θα φιλοξενήσει άτυπη υπουργική συνάντηση αφιερωμένη στην Πολιτική Συνοχής στη Λευκωσία, στις 21-22 Μαΐου 2026, με επίκεντρο το «δικαίωμα παραμονής» και τις προκλήσεις των νησιών, ενόψει της επικείμενης Στρατηγικής της ΕΕ για τα νησιά. «Η Πολιτική Συνοχής συνδέεται ενδογενώς με την αρχή του ‘δικαιώματος παραμονής’. Δημιουργώντας τοπικές ευκαιρίες – σε απασχόληση, στέγαση, συνδεσιμότητα και υπηρεσίες – διασφαλίζουμε ότι η κινητικότητα παραμένει μια επιλογή, όχι μια υποχρέωση», τόνισε.

Απαντώντας στις ανησυχίες των Ευρωβουλευτών για την νέα δομή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), ο υπουργός ακόμη επισήμανε ότι παρά τις αρνητικές εξελίξεις, δεν υπάρχουν μεγάλες αναταραχές στη διεθνή χρηματαγορά. «Αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα επηρεάζεται η καθημερινότητα των ανθρώπων. Γι' αυτό οι ανησυχίες και οι φόβοι που έχουν εκφραστεί όσον αφορά τη νέα πρόταση είναι απόλυτα κατανοητοί και κάνουν ακόμα τον ρόλο και το δικό μου, αλλά και της Κυπριακής Προεδρίας αυτήν την περίοδο, να έχει ακόμα πολύ περισσότερες ευθύνες, ούτως ώστε να αμβληθούν αυτοί οι φόβοι» τονίζοντας ότι η κάθε αναδιάρθρωση θα στοχεύει σε θετικές αλλαγές.

Σχετικά με την κριτική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, απάντησε: «Έχω ακούσει ανησυχίες για το Ελεκτικό Συνέδριο, το οποίο έχει κάνει κάποιες κριτικές επισημάνσεις. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος ενός Ελεκτικού Συνέδριου. Να ακούμε τις επισημάνσεις του, να προσπαθούμε να τις καταλάβουμε και πώς θα τις μεταφράσουμε αυτές σε θετικές εξελίξεις,» πρόσθεσε, ευχαριστώντας από την άλλη πλευρά τους αρκετούς ευρωβουλευτές που εξέφρασαν εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Προεδρία.

Η ομιλία Κεραυνού ολοκληρώθηκε με μια πρόσκληση για συνεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Η Πολιτική Συνοχής δεν είναι ένα κληροδότημα του παρελθόντος. Είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για το μέλλον της Ευρώπης. Συγκεντρώνει την αλληλεγγύη, ενισχύει την ενότητα και αποδίδει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Κυπριακή Προεδρία είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά μαζί σας για να διασφαλίσει ότι αυτή η πολιτική παραμένει ισχυρή, σύγχρονη και ικανή να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της Ένωσής μας».

