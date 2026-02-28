Βομβαρδίστηκε η επίσημη κατοικία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη - Δορυφορική εικόνα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο μικροσκόπιο προσφορές και έλεγχοι: Συνάντηση Φυτιρή - Παπακωνσταντίνου για διαφάνεια και λογοδοσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Φυλακών Κύπρου.

Ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο των διαδικασιών προσφορών, τη βελτίωση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτό, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας και της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, επίσης, η ενίσχυση των διαδικασιών εποπτείας και η πρόληψη φαινομένων κακοδιοίκησης.

Εξάλλου, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Φυλακών Κύπρου, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας.

Όπως επισημάνθηκε, η θεσμική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς του κράτους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα