Στο μικροσκόπιο προσφορές και έλεγχοι: Συνάντηση Φυτιρή - Παπακωνσταντίνου για διαφάνεια και λογοδοσία

Ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο των διαδικασιών προσφορών, τη βελτίωση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτό, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας και της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, επίσης, η ενίσχυση των διαδικασιών εποπτείας και η πρόληψη φαινομένων κακοδιοίκησης.

Εξάλλου, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Φυλακών Κύπρου, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας.

Όπως επισημάνθηκε, η θεσμική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς του κράτους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ