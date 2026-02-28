LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το Ιράν και κήρυξαν τον πόλεμο - Πυραύλους εκτόξευσε η Τεχεράνη (Βίντεο)

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων».

Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

MASSIVE explosions seen in Tehran as Israel launches attacks on the Iranian capital.#Tehran #Iran pic.twitter.com/TEySndNwia — Husan Awan (@husanmubarak47) February 28, 2026

Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαιώνει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.

Δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών στο Truth Social

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», είπε. «Οι απειλητικές του δραστηριότητες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο οκτάλεπτο μήνυμά του. «Εδώ και 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατέρμονη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και αθώους πολίτες σε πολλές, πολλές χώρες», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ, CNN, Reuters / Protothema