Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ, oδηγία για πάγωμα διελεύσεων μετά την επίθεση στο Ιράν - Σενάρια τρόμου για πετρέλαιο, αέριο

Σκηνικό πολεμικής ανάφλεξης διαμορφώνεται στην «καρδιά» της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, μετά την έναρξη συντονισμένων αεροπορικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά στόχων των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τη Βόρεια Αραβική Θάλασσα σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου, με την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. H τελευταία ενημέρωση από το Marine Traffic δείχνει πλήθος τάνκερ να έχει αγκυροβολήσει σε απόσταση ασφαλείας βορειοδυτικά και νότια από τα Στενά, ενώ μόνον ένας μικρός αριθμός δεξαμενόπλοιων συνεχίζει την διέλευση από τα Στενά.

Οδηγία για αναβολή διελεύσεων

Σύμφωνα με διεθνή ναυτιλιακή ειδοποίηση (Advisory) που εκδόθηκε στις 07:30 UTC της 28ης Φεβρουαρίου 2026, συστήνεται η αναβολή διελεύσεων μέσω των Στενών του Ορμούζ για πλοία αμερικανικής σημαίας ή φορτωμένα με αμερικανικό φορτίο, εν αναμονή πιθανής ιρανικής αντίδρασης στα πλήγματα κατά στόχων του IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps).

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προληπτική κίνηση, καθώς εκτιμάται ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιδιώξει ασύμμετρη απάντηση, με τα Στενά – από όπου διέρχεται τεράστιο ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου – να αποτελούν στρατηγικό «μοχλό πίεσης».

Η σκιά των Χούθι και η Ερυθρά Θάλασσα

Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες που να υποδεικνύουν άμεση επανέναρξη επιθέσεων από το κίνημα των Χούθι, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα καλούνται να αυξήσουν τα μέτρα επιφυλακής. Η ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο γεωγραφικής επέκτασης της έντασης, με επιθέσεις χαμηλής έντασης ή στοχευμένες παρενοχλήσεις εμπορικών πλοίων.

Η περιοχή θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μια παρατεταμένη διακοπή στα Στενά θα μπορούσε να ανεβάσει την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και ένας πλήρης αποκλεισμός θεωρείται απίθανος λόγωτου ότι το Ιράν θα έπρεπε να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών μετά από ένα πλήγμα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ισχυρή και ενισχυόμενη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, καθώς μια τέτοια κίνηση θα στερούσε από το ίδιο το Ιράν κρίσιμα έσοδα.

Αν και η οικονομία του είναι πιο διαφοροποιημένη απ’ όσο θα ανέμενε κανείς για μια χώρα υπό κυρώσεις – με το πετρέλαιο να αντιστοιχεί περίπου στο 10% έως 15% του ΑΕΠ – η κυβέρνηση αντλεί περίπου το ήμισυ των εσόδων της από τις εξαγωγές αργού. Τρίτον, η περιοχή έχει στο παρελθόν ανακάμψει γρήγορα από επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον OPEC, το Ιράν παράγει κατά μέσο όρο περίπου 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που το καθιστά τον έκτο μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως, παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Για να τις παρακάμψει, χρησιμοποιεί έναν «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που εξάγει πετρέλαιο με σημαντικές εκπτώσεις.

Η στενή αυτή θαλάσσια δίοδος, πλάτους μόλις 21 μιλίων, αποτελεί «σημείο συμφόρησης» για περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως – δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής. Τα Στενά αποτελούν τη μοναδική οδό εξαγωγής πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο.

