Νέα σύλληψη για τα 230 κιλά ναρκωτικών στη Λευκωσία – Χειροπέδες σε 26χρονο

Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων.

Ο 26χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του, τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησής του.

Παράλληλα, ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου οδηγήθηκαν σήμερα τα άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών, με το Δικαστήριο να ανανεώνει το διάταγμα κράτησής τους για άλλες οκτώ ημέρες.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).