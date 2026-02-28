Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νέα σύλληψη για τα 230 κιλά ναρκωτικών στη Λευκωσία – Χειροπέδες σε 26χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ανανέωση κράτησης για τους άλλους δύο υπόπτους – Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις έρευνες

Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων.

Σχετικά άρθρα:

Ο 26χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του, τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησής του.

Παράλληλα, ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου οδηγήθηκαν σήμερα τα άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών, με το Δικαστήριο να ανανεώνει το διάταγμα κράτησής τους για άλλες οκτώ ημέρες.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΥΚΑΝΣΥΛΛΗΨΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα