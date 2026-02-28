Αποφυγή ταξιδιών προς 8 χώρες συνιστά στους Κύπριους πολίτες το ΥΠΕΞ - Ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων στα κυπριακά αεροδρόμια, αυξημένα μέτρα ασφάλειας

Την αποφυγή όλων των ταξιδιών προς 8 χώρες συνιστά με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται, δεδομένης της εκτίμησης της κατάστασης ασφαλείας, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υπουργείο έχει εκδώσει επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες με σύσταση προς τους Κύπριους πολίτες για την αποφυγή όλων των ταξιδιών προς⁠ ⁠Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ⁠⁠Ιράκ, ⁠Ισραήλ, ⁠⁠Κατάρ, ⁠⁠Κουβέιτ, ⁠⁠Λίβανος, ⁠⁠Βασίλειο του Μπαχρέιν και⁠ ⁠⁠Σαουδική Αραβία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ταξιδιωτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.gov.cy/information/taxidiotikes-odigies/, καταλήγει το Υπουργείο.

Ακυρώσεις πτήσεων

Ακυρώνονται πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου μετά την έναρξη επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports, από τις ακυρώσεις μέχρι στιγμής έχουν επηρεαστεί 250 επιβάτες.

Συγκεκριμένα, την Λάρνακα έχουν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις από και προς το Ισραήλ, ενώ στην Πάφο ακυρώθηκαν οι πτήσεις της Air Haifa και οι πτήσεις της Ryan Air για Αμάν.

Το πρωί είχε αναχωρήσει στις 7:35 πτήση της Wizz Air από Λάρνακα προς Τελ Αβίβ η οποία επέστρεψε πίσω στην Κύπρο.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο Λάρνακας ακυρώθηκε η άφιξη πτήσης της Wizz Air από το Τέλ Αβίβ στις 13:20. Ακυρώθηκαν επίσης δυο αναχωρήσεις η μία της Wizz Air για Άμπου Ντάμπι που ήταν προγραμματισμένη για η ώρα 14:25 και μία της SunDor με προορισμό το Τελ Αβίβ που ήταν προγραμματισμένη για η ώρα 20:55.

Όσον αφορά την αυριανή μέρα ακυρώθηκε η άφιξη της πτήσης Tus Air από το Ισραήλ στις 19:05 και ακυρώθηκε η αναχώρηση της πτήσης επίσης της Tus Air με προορισμό το Ισραήλ, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 12:00 το μεσημέρι.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο Πάφου ακυρώθηκε η άφιξη της πτήσης από την Χάιφα της Air Haifa που θα γινόταν σήμερα στις 16:00 και ακυρώθηκε η αναχώρηση της πτήσης επίσης της Air Haifa που θα γινόταν σήμερα στις 16:55.

Εξάλλου, μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν δυο εκτροπές πτήσεων της Wizz Air Βουδαπέστη - Αμάν και Σόφια - Τελ Αβίβ. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναμένεται ότι θα αναχωρήσουν για να επιστρέψουν σε Βουδαπέστη και Σόφια αντίστοιχα.

Οι επιβάτες παροτρύνονται πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, λέει η Αστυνομία

Σε ενίσχυση των ήδη αυξημένων μέτρων ασφαλείας σε όλες τις κρίσιμες υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και σε άλλους χώρους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ανακοίνωσε πως προχώρησε προληπτικά η Αστυνομία Κύπρου, λόγω των τρεχουσών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε πως η Αστυνομία μετά τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχει προχωρήσει σε ενίσχυση των ήδη αυξημένων μέτρων ασφάλειας σε όλες τις κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας και σε άλλους χώρους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Τα μέτρα είναι προληπτικού χαρακτήρα και εντάσσονται στον συνολικό επιχειρησιακό μας σχεδιασμό για την αποτροπή οποιασδήποτε απειλής, πρόσθεσε.

Βρισκόμαστε σε επιφυλακή με βασική προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, κατέληξε ο κ. Βύρωνος.