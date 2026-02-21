Ψάχνουν τα «μεγάλα ψάρια» που κρύβονται πίσω από τα 233 κιλά ναρκωτικά

Η τεράστια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και οπλισμού που βρέθηκαν στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της ΥΚΑΝ Λευκωσίας, την Πέμπτη, φανερώνει -τουλάχιστον προς το παρόν- ότι ο ρόλος των δύο υπόπτων περιορίζεται στην εμπορία και διακίνηση. Το μεγάλο στοίχημα για την ΥΚΑΝ είναι να καταφέρει να συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στα «μεγάλα ψάρια» που κρύβονται πίσω από την εισαγωγή των μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωποκράτησης των δύο υπόπτων, αναζητούνται τουλά...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!