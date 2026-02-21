Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ψάχνουν τα «μεγάλα ψάρια» που κρύβονται πίσω από τα 233 κιλά ναρκωτικά

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Ισχυρό πλήγμα στους εμπόρους ναρκωτικών αποτελεί η ποσότητα-ρεκόρ που εντοπίστηκε στη μεγάλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λευκωσία, την Πέμπτη. Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Λευκωσία το οποίο διέταξε την προσωποκράτησή τους για 8 ημέρες

Η τεράστια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και οπλισμού που βρέθηκαν στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της ΥΚΑΝ Λευκωσίας, την Πέμπτη, φανερώνει -τουλάχιστον προς το παρόν- ότι ο ρόλος των δύο υπόπτων περιορίζεται στην εμπορία και διακίνηση. Το μεγάλο στοίχημα για την ΥΚΑΝ είναι να καταφέρει να συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στα «μεγάλα ψάρια» που κρύβονται πίσω από την εισαγωγή των μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωποκράτησης των δύο υπόπτων, αναζητούνται τουλά...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΥΚΑΝΝΑΡΚΩΤΙΚΑΚΑΝΝΑΒΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα