Ποσότητα μαμούθ ναρκωτικών και οπλισμού στη Λευκωσία – Στο δικαστήριο οι δύο συλληφθέντες

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών των τελευταίων ετών εντοπίστηκε χθες στην επαρχία Λευκωσίας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομία Κύπρου και της Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), με στόχο την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται γύρω στις 10:30 το πρωί, όταν μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που κινούνταν σε περιοχή της Λευκωσίας. Οδηγός ήταν 34χρονος, ενώ στο όχημα επέβαινε και 26χρονος. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν 11.480 κροτίδες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 34χρονου για αυτόφωρο αδίκημα.

Στην κατοχή του 26χρονου εντοπίστηκαν περίπου 27 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και εννέα γραμμάρια άσπρης σκόνης που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αυτός.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν άμεσα σε οικία και άλλα υποστατικά που φέρονται να συνδέονται με τον 34χρονο. Εκεί οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών: 167 κιλά κάνναβης, 62 κιλά κοκαΐνης και 4,5 κιλά ρητίνης κάνναβης. Παράλληλα, βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, ένα ομοίωμα πιστολιού, αριθμός φυσιγγίων 9 χιλιοστών, καθώς και δύο αυτοσχέδιες βόμβες που εκτιμάται ότι περιέχουν εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος.

Στην ίδια επιχείρηση κατασχέθηκαν ακόμη €12.765 σε μετρητά, δύο κόλλες πιθανόν εμποτισμένες με ναρκωτικές ουσίες και 381 ηλεκτρονικά τσιγάρα που φαίνεται να περιέχουν απαγορευμένες ουσίες.

Εναντίον των δύο προσώπων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα και επανασυνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις στο οργανωμένο έγκλημα.