Γιαννάκης Ομήρου: «Θανάσιμος κίνδυνος οι Βρετανικές Βάσεις»

Θανάσιμο κίνδυνο αποτελούν οι Βρετανικές Βάσεις εκτιμά ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου.

Σε γραπτή του ανακοίνωση ο κ. Ομήρου αναφέρει πως οι βρετανικές βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία αποτελούν διαχρονικά κατάλοιπα αποικιοκρατίας.

Ως τέτοια, έχουν επανειλημμένα καταδικαστεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με ιστορικής σημασίας γνωμοδότησή του για την αποαποικιοποίηση, έκρινε παράνομη τη διατήρηση αποικιοκρατικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οδηγώντας στην απομάκρυνσή τους από το κράτος του Μαυρικίου.

Παρά ταύτα, στην Κύπρο εξακολουθεί προσθέτει, να γίνεται ανεκτή η παρουσία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων, οι οποίες συνιστούν ευθεία υπόμνηση αποικιοκρατικής επιβολής και περιορισμού της πλήρους κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η πρόσφατη επίθεση με drones στο Ακρωτήρι καταδεικνύει με ανησυχητικό τρόπο ότι οι Βρετανικές Βάσεις καθιστούν την πατρίδα μας δυνητικό στόχο σε περιόδους περιφερειακών συγκρούσεων, εκθέτοντας τον κυπριακό λαό σε σοβαρούς κινδύνους.

Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να επανεξετάσει με αποφασιστικότητα το ζήτημα της παραμονής των Βρετανικών Βάσεων και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την απομάκρυνση ενός παράγοντα που δύναται να αποβεί θανάσιμος για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του τόπου.

Η προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών δεν μπορεί να τελεί υπό καθεστώς ανοχής ή αδράνειας, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο κ. Ομήρου .