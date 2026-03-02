Κοινή συνεδρίαση Ε/κ και Τ/κ δημοσιογράφων με θέμα τα συνδικαλιστικά και θεσμικά προβλήματα

Κοινή συνεδρίαση είχαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026, στη Δημοσιογραφική Εστία, τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και του Συνδέσμου Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων. Οι δυο οργανώσεις επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη δικοινοτική συνεργασία μεταξύ διαφόρων επαγγελματικών κλάδων και συναποφάσισαν την περαιτέρω πορεία της κοινής τους δράσης.

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν κοινά ή ομοειδή προβλήματα τόσο συνδικαλιστικής υφής, όσο και θεσμικού χαρακτήρα. Τα συνδικαλιστικά προβλήματα έχουν να κάμουν με τις συνθήκες εργασίας, τις απολαβές και τα λοιπά ωφελήματα των δημοσιογράφων. Τα θεσμικά προβλήματα αφορούν διάφορα νομοθετήματα που προωθούνται με στόχο τον έλεγχο του δημοσιογραφικού περιεχομένου, τη διάβρωση της ελευθερίας έκφρασης και της κριτικής σκέψης.

Τα Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και του Συνδέσμου Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων θα παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή και έγνοια τα διαδραματιζόμενα στον επαγγελματικό κλάδο της δημοσιογραφίας και όποτε η μια οργάνωση χρειαστεί τη στήριξη και τη συνδρομή της άλλης αυτές θα θεωρούνται δεδομένες. Κοινές δράσεις ΕΣΚ και Σ.Τ/κ.Δ. θα ανακοινωθούν στο πολύ σύντομο μέλλον.