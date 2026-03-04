ΥΠΕΣ: Σε επαναξιολόγηση το μέτρο αποστολής SMS μετά το αλαλούμ - Διαφοροποιήσεις στους χρόνους παράδοσης ανά πάροχο

Σε επαναξιολόγηση τίθεται το μέτρο αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) για σκοπούς ενημέρωσης και αυτοπροστασίας των πολιτών, μετά τη δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με στόχο να αξιολογηθεί η αμεσότητα με την οποία μπορεί να ενημερωθεί το κοινό, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου επιπρόσθετου εργαλείου επικοινωνίας.

Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, με την αποστολή μηνυμάτων τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών. Έτσι, σημαντικός αριθμός συνδρομητών έλαβε το μήνυμα άμεσα, ενώ άλλοι το παρέλαβαν με καθυστέρηση.

Ωστόσο, αρκετοί πολίτες από διάφορες περιοχές της Κύπρου έχουν αναφέρει ότι δεν έχουν παραλάβει ακόμη κανένα μήνυμα.

Για το ζήτημα έχει επιληφθεί το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο βρίσκεται σε συνεννόηση με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διερευνηθούν τεχνικά οι δυνατότητες μείωσης του χρόνου αποστολής και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ότι το μέτρο θα επαναξιολογηθεί, ενώ σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε ισχύ όλοι οι υφιστάμενοι τρόποι ενημέρωσης του κοινού, εφόσον παραστεί ανάγκη.