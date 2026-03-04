Αποτελέσματα 11ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Χριστόδουλος και Μαρία Πετρίδη»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Πετριδείου Ιδρύματος ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 11ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Χριστόδουλος και Μαρία Πετρίδη», σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη και ανέδειξε αξιόλογα έργα σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας σε τέσσερις κατηγορίες, Μυθιστόρημα, Θεατρικό, Διήγημα και Παραμύθι.

Όπως αναφέρεται τα βραβευθέντα έργα ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία, τη λογοτεχνική τους ποιότητα και τη δημιουργική τους δύναμη. Σύμφωνα με το σημείο 16 της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι βραβευθέντες με Α’ Βραβείο οφείλουν να παραστούν στην εκδήλωση απονομής για την επίσημη παραλαβή των βραβείων τους.

Στην κατηγορία μυθιστόρημα Α’ Βραβείο εξασφάλισε «Ο Τελευταίος Βατάτζης» Σταύρος Παπαδόπουλος – Θεσσαλονίκη

Β’ Βραβείο εξασφάλισε «Ο τελευταίος επιβάτης του νυχτερινού τρένου» της Αλεξάνδρας Φερεντίδου – Θεσσαλονίκη Γ’ Βραβείο «Αναπάντεχος γυρισμός» Κατερίνα Δρούλια – Κουτσουμπού – Ναύπλιο

Στην κατηγορία Θεατρικό Α’ Βραβείο εξασφάλισε « Στην κλούβα» του Παύλου Κωνσταντινίδη – Θεσσαλονίκη.

Β’ Βραβείο «Η άλλη» της Βασιλικής Παναγιώτου – Αθήνα

Στην κατηγορία Διήγημα το Α’ Βραβείο εξασφάλισε «Κόμπος» της Ισμήνης Παφίτη στη Λευκωσία Β’ Βραβείο « Άγια Τεχνάσματα» του Κώστα Παπαϊωάννου – Λευκωσία Γ’ Βραβείο « Οι χήνες» της Άσπα Μόρφου – Σέρρες

Έπαινοι εξασφάλισαν «Το ποτάμι δεν φταίει» της Μαίριλυν Ζαννέτου στη Λευκωσία και ο « Όμορφος κόσμος ηθικός» της Αθανασοπούλου Μαρία-Ξακουστή από την Τρίπολη Αρκαδίας

Στην κατηγορία Παραμύθι Α’ Βραβείο εξασφάλισε «Το μυστικό του δράκου» της Δήμητρας Χαραλάμπους – Λευκωσία και Β’ Βραβείο «Ο άρχοντας Κοκκίνιος και το τρεμίθι» της Σπυρούλας Χρυσοστόμου – Λευκωσία. Επίσης Γ’ Βραβείο εξασφάλισε το παραμύθι «Αστραπόστρελος» της Βασιλικής Παναγιώτου – Αθήνα .

Η Διαχειριστική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής την κ. Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου (Ποιήτρια – Συγγραφέα – Εκπαιδευτικό), την κ. Μαρία Ολυμπίου (Συγγραφέα – Εκπαιδευτικό) και τον κ. Κωνσταντίνο Βολάκη (Συγγραφέα), για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Θερμά συγχαρητήρια εκφράζονται από τους διοργανωτές σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους διακριθέντες δημιουργούς, που με το έργο τους συμβάλλουν δυναμικά στη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή.