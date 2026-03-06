Αρχίζει να ξεφεύγει ο αφθώδης πυρετός: Προέλαση του ιού και πέραν της ακτίνας 10 Km

Άλλα περίπου 500 ζώα προστέθηκαν στη μακάβρια λίστα των θανατώσεων, μετά το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα στη Δρομολαξιά που έθεσε σε συναγερμό τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Οι ίδιες χαρακτηρίζουν «αναμενόμενη» την προέλαση του ιού, η οποία αυξάνει σε περίπου 20.500 τον αριθμό προς θανάτωση ζώων και σε 23 τις μολυσμένες μονάδες, ωστόσο την ίδια ώρα παραδέχονται, διά της εκπροσώπου Τύπου, Σωτηρίας Γεωργιάδου, ότι επεκτείνεται η ακτίνα των δέκα χιλιομέτρων στην επαρχία Λάρνακας, μαζί και οι επιβεβλημένοι εμβολιασμοί σε αυτή. Αξίζει να καταγραφεί ότι πλέον στο λεκτικό των επίσημων ανακοινώσεων δεν αναφέρεται ως στόχος η συγκράτηση του ιού στο «κόκκινο» τρίγωνο «Ορόκλινη – Λιβάδια - Αραδίππου», όπως ίσχυε τις προηγούμενες μέρες, αλλά στην επαρχία Λάρνακας. Στο μεταξύ, ετοιμάστηκε το πλήρες πλάνο εμβολιασμών, ώστε να επεκταθούν στην υπόλοιπη Κύπρο.

Στην τελευταία ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, η κα Γεωργιάδου είπε ότι το νέο κρούσμα βρίσκεται στις παρυφές των 10 Km της ήδη μολυσμένης ζώνης «Όπως είπαμε αρκετές φορές προηγουμένως, και στα 3 και στα 10 Km αναμένουμε να βρούμε κρούσματα. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό στην εξέλιξη του ιού. Το παρήγορο είναι ότι ο ιός παραμένει στην επαρχία Λάρνακας και αυτός είναι ο στόχος, να συγκρατηθεί στην επαρχία Λάρνακας, με όλους τους αποκλεισμούς, απαγορεύσεις και ποινές που επιβάλλονται σε παράνομες μετακινήσεις», σημείωσε.

Επεκτείνεται η ακτίνα

Ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων στις περιοχές που καθορίστηκαν αρχικά σε ακτίνα των 10 km, σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου. Ωστόσο, τόνισε, το νέο κρούσμα στη Δρομολαξιά είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί σε μικρό βαθμό η ακτίνα των 10 km, ώστε να χρειαστεί να γίνουν εμβολιασμοί ζώων και γύρω από τη νέα κτηνοτροφική μονάδα που εντάχθηκε στις μολυσμένες.

«Όχι» από Κομισιόν

Επίσης αναφέρθηκε σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να παρουσιάσει η Κύπρος τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τις δειγματοληψίες, τις επιδημιολογικές έρευνες, τον αριθμό κρουσμάτων και πώς προχωρούν οι εμβολιασμοί. Στη βάση αυτή ζητήθηκε η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πόσο γίνεται να θανατώνονται μόνο τα θετικά στο ιό ζώα από ένα μολυσμένο κοπάδι, κατ΄εξαίρεση της πρόνοιας της νομοθεσίας και του σχετικού κώδικα του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας των Ζώων.

«Η απάντησή τους ήταν κάθετη, τονίζοντας ότι οι πρόνοιες της Ενωσιακής νομοθεσίας για τον αφθώδη πυρετό είναι συγκεκριμένες, δεν προνοείται οποιαδήποτε παρέκκλιση, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση, εκτός από την καθολική σφαγή του κοπαδιού», είπε η κα Γεωργιάδου. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σημείωσε, θα επανέλθουν σε αυτό το θέμα και θα ρωτήσουν ξανά για το εάν μπορεί να δοθεί εναλλακτική λύση. Υπενθυμίζεται ότι για τις μαζικές θανατώσεις αντιδρούν οι αγροτικές οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών. Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του «Π» αποφάσισαν να έστελναν μέχρι χθες κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ζητώντας εναλλακτικές λύσεις.

Καταγγελίες για «πτώματα που κολυμπούν»

Χθεσινή πάντως ανακοίνωση των Οικολόγων, η οποία συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό, αναφέρει ότι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν μη τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στη διαδικασία ταφής νεκρών ζώων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «φωτογραφίες από την τάφρο ταφής, δείχνουν τα πτώματα να ‘‘κολυμπούν’’ μέσα στο νερό. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τη στεγανοποίηση της τάφρου, ώστε να μην επηρεαστούν τα υπόγεια νερά και το έδαφος. Επίσης, φωτογραφίες δείχνουν τα μολυσμένα πτώματα να οδηγούνται στην τάφρο για ταφή μέσα σε ανοικτά φορτηγά, με κίνδυνο διασποράς της ασθένειας. Ο χώρος της τάφρου δεν είναι στεγασμένος και κλειστός και η δυσοσμία απλώνεται στην περιοχή, μέχρι και σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων».

Σχολιάζοντας αναφορές όπως οι πιο πάνω, η κα Γεωργιάδου ανέφερε ότι η κυκλοφορία των φωτογραφιών της προκαλούν λύπη. «Δεν πρέπει αυτά τα στενάχωρα πράγματα να είναι στη δημοσιότητα. Πρέπει να σεβαστούμε και τους ανθρώπους που χάνουν τα ζώα τους και την περιουσία τους και όχι να τα δημοσιοποιούμε», είπε. Για την καταγγελία που δέχτηκαν οι υπηρεσίες, ότι δεν έχουν εφαρμόσει τις σωστές πρόνοιες ταφής, ανέφερε: «Είναι ένα σημείο ταφής, ένας μαζικός τάφος, ο οποίος τηρεί όλες τις υγειονομικές πρόνοιες, για τις οποίες συντονίστηκαν πέντε κυβερνητικά τμήματα. Έχουν τεθεί για αυτά τα σημεία πρόνοιες με τη συνεισφορά όλων, χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά στεγανοποίησης, όπως ασβέστης και άργυλος και απολυμαντικά, για μείωση της μετάδοσης του ιού. Όλα αυτά γίνονται με κάποιες συγκεκριμένες πρόνοιες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακολούθησε αναλυτική ανακοίνωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την οποία, το υγρό που παρατηρείται είναι απολυμαντικό, το οποίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μέτρων βιοασφάλειας για τη μείωση του ιικού φορτίου.