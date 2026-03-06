Ο Βρετανός πιλότος του F-35 που κατέρριψε ιρανικό drone, το γιόρτασε με μια μπίρα... Keo - Το αφιέρωμα του Guardian που έγινε viral

Επιμέλεια: ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Μια αεροπορική αποστολή ρουτίνας εξελίχθηκε σε ιστορική στιγμή για τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας, όταν πιλότος μαχητικού F-35, που επιχειρεί από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, κατέρριψε δύο ιρανικής κατασκευής drones τύπου Shahed στον ουρανό της Μέσης Ανατολής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα πάνω από την Ιορδανία, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν και τις επακόλουθες επιθέσεις αντιποίνων.

Ο πιλότος, εκπαιδευτής τακτικών της μοίρας, έγινε έτσι ο πρώτος στην ιστορία της RAF που καταρρίπτει στόχο σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες με το stealth μαχητικό F-35. Η αποστολή, ωστόσο, κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν, καθώς στον ίδιο εναέριο χώρο κινούνταν συμμαχικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεγονός που καθιστούσε κρίσιμη την ακριβή ταυτοποίηση των στόχων πριν από οποιαδήποτε εμπλοκή. Μετά την επιτυχή κατάρριψη, οι πιλότοι επέστρεψαν στη βάση στο Ακρωτήρι, όπου το μοναδικό «διάλειμμα» πριν από την επόμενη υπηρεσία ήταν μια μπίρα Keo την ώρα της αυγής.

Το άρθρο του Guardian

Στον καθαρό ουρανό πάνω από την Ιορδανία, το βράδυ της Δευτέρας, ένας Βρετανός πιλότος F-35 έγραψε ένα μικρό κομμάτι ιστορίας. Πετούσε για τέσσερις ώρες μαζί με δύο μαχητικά Typhoon όταν το ραντάρ εντόπισε δύο drones τύπου Shahed. Ο εκπαιδευτής τακτικών της μοίρας – του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτει η Guardian – κατέρριψε τα drones με δύο πυραύλους Asraam.

Με την ενέργεια αυτή έγινε ο πρώτος πιλότος του stealth μαχητικού της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) που καταστρέφει στόχο σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες. Όπως είπε ο ίδιος, το διακύβευμα ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Σε τέτοιες συνθήκες είναι εύκολο να χτυπηθεί κατά λάθος φίλιος στόχος.

«Υπάρχουν πολλά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που κινούνται προς και από την περιοχή επιχειρήσεων. Γι’ αυτό ανησυχώ λίγο περισσότερο για τη σωστή ταυτοποίηση πριν ανοίξω πυρ. Ωστόσο είχαμε αρκετό χρόνο, μαζί με τα Typhoon που βρίσκονταν στον αέρα εκείνη τη στιγμή, για να επιβεβαιώσουμε τι ήταν», ανέφερε.

Δεν υπήρξε τότε καμία στιγμή πανηγυρισμού, πρόσθεσε. Η άμεση προτεραιότητα ήταν να στρέψει το αεροσκάφος ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχαν άλλα drones που κατευθύνονταν προς την περιοχή.

«Εκείνη τη στιγμή σε απασχολεί κυρίως να βεβαιωθείς ότι χτύπησες τον σωστό στόχο. Να είσαι σίγουρος ότι το αεροσκάφος βρίσκεται στη σωστή θέση», είπε.

«Δεν υπάρχει κάποιο αίσθημα ευφορίας. Απλώς απομακρύνομαι και επιστρέφω στη δουλειά».

Ο πιλότος απογειώθηκε από τη βάση RAF Ακρωτήρι στην Κύπρο, τη βρετανική στρατιωτική βάση που δέχθηκε επίθεση από drone το βράδυ της Κυριακής. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το drone πιθανότατα εκτοξεύθηκε από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο και στόχευε υπόστεγο στο οποίο σταθμεύουν αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο των ευρύτερων αντιποίνων στην περιοχή μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

«Επειδή είναι τόσο μικρά και δύσκολα στον εντοπισμό, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλα εκεί έξω. Και όταν πρέπει να στρέψεις το αεροσκάφος σου για να τα καταρρίψεις, αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις το ραντάρ στραμμένο προς την κατεύθυνση από την οποία προήλθαν για να εντοπίσεις το επόμενο», εξήγησε.

Ωστόσο, τα drones που κατέρριψε, όπως είπε, ήταν «πολύ διαφορετικά» από εκείνο που έπληξε τη βάση 24 ώρες νωρίτερα, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει ότι εκτοξεύθηκαν από διαφορετικό αντίπαλο.

Η βάση, η οποία δεν χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις για αμυντικές επιχειρήσεις απέναντι στα ιρανικά αντίποινα, έχει δεχθεί τρεις προειδοποιήσεις για πιθανές πυραυλικές επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, επισκεπτόταν τα στρατεύματα που σταθμεύουν εκεί.

Και οι τρεις αποδείχθηκαν τελικά ψευδείς συναγερμοί, όμως το υψηλό επίπεδο επιφυλακής δεν άφησε πολλά περιθώρια για να σταθεί κανείς στο περιστατικό της κατάρριψης.

Επιστρέφοντας στη βάση τα ξημερώματα, οι πιλότοι ήπιαν μαζί μια Keo, την τοπική κυπριακή μπίρα.

«Ήπιαμε μία μπίρα την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος και μετά πήγα για ύπνο, γιατί την επόμενη μέρα ήμουν ξανά σε υπηρεσία», είπε.

«Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό επιχειρησιακό ρυθμό. Όταν όλο αυτό τελειώσει – όποτε κι αν γίνει αυτό – τότε είμαι σίγουρος ότι θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει».