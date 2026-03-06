Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τριάντα εννέα πτήσεις ακυρώνονται σήμερα Παρασκευή από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

Τριάντα εννέα συνολικά πτήσεις ακυρώνονται την Παρασκευή από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης». Σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου έχουν ακυρωθεί 22 αφίξεις και 17 αναχωρήσεις. 

Οι πέντε από τις αφίξεις που έχουν ακυρωθεί αφορούν τις πτήσεις της Edelweiss στις 12:15 Edelweiss Ζυρίχη για Ζυρίχη, της Lufthansa στις 12:40 για Μόναχο, της Lufthansa στις 14:45 για Φρανκφούρτη, της Austrian στις 16:30 για Βιέννη, της Lufthansa στις 16:30 για Μόναχο και της Emirates στις 18:05 για Μάλτα. 

Οι έξι από τις αναχωρήσεις που έχουν ακυρωθεί αφορού επίσης ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως Λονδίνο, Μάλτα, Ζυρίχη, Μόναχο, Φρανκφούρτη και Βιέννη.

 

