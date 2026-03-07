«Θερίζει» στη Λάρνακα ο αφθώδης πυρετός

Ξεπερνούν πλέον τις 20.000 τα προς θανάτωση ζώα λόγω αφθώδους πυρετού, μετά την τελευταία ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για ακόμη 9 κρούσματα εντός των 3 km της αρχικά μολυσμένης περιοχής στην επαρχία Λάρνακας, με τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων κτηνοτροφικών μονάδων να ανέρχεται πλέον σε 32. «Μετά τα τελευταία εργαστηριακά αποτελέσματα, έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα 8 κρούσματα στα Λιβάδια και ένα στη Δρομολαξιά. Είναι όλα σε μονάδες αιγοπροβάτων, είναι όλα εντός των 3 km της μολυσμένης περιοχής», ανέφερε το μεσημέρι της Παρασκευής στους δημοσιογράφους, η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου. Αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής θανατώθηκαν πάνω από 7.000 ζώα, σημείωσε ότι ο στόχος είναι να συγκρατηθεί ο ιός εντός της ...

