Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Θερίζει» στη Λάρνακα ο αφθώδης πυρετός

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Header Image

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε ανακοίνωση νέων θετικών κρουσμάτων, σε 9 νέες μονάδες σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

Ξεπερνούν πλέον τις 20.000 τα προς θανάτωση ζώα λόγω αφθώδους πυρετού, μετά την τελευταία ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για ακόμη 9 κρούσματα εντός των 3 km της αρχικά μολυσμένης περιοχής στην επαρχία Λάρνακας, με τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων κτηνοτροφικών μονάδων να ανέρχεται πλέον σε 32. «Μετά τα τελευταία εργαστηριακά αποτελέσματα, έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα 8 κρούσματα στα Λιβάδια και ένα στη Δρομολαξιά. Είναι όλα σε μονάδες αιγοπροβάτων, είναι όλα εντός των 3 km της μολυσμένης περιοχής», ανέφερε το μεσημέρι της Παρασκευής στους δημοσιογράφους, η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου. Αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής θανατώθηκαν πάνω από 7.000 ζώα, σημείωσε ότι ο στόχος είναι να συγκρατηθεί ο ιός εντός της ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΛΑΡΝΑΚΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙκρούσματαεμβολιασμοίΖΩΑΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα