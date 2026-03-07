Λάρνακα: 37χρονος εμβόλισε περιπολικό – Τραυμάτισε δύο αστυνομικούς κατά τη σύλληψη

Σε σύλληψη 37χρονου αλλοδαπού προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου στη Λάρνακα, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, γύρω στις 22:30 αστυνομικό περίπολο ανέκοψε για έλεγχο όχημα που οδηγούσε ο 37χρονος. Ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει και στην προσπάθειά του προσέκρουσε διαδοχικά σε ιδιωτικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια σε περιπολικό της Αστυνομίας, προκαλώντας ελαφρές ζημιές.

Κατά τη σύλληψή του φέρεται να προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα δύο αστυνομικοί να τραυματιστούν ελαφρά. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ένας έφερε άλγος στον ώμο και ο άλλος θλάση στον αυχένα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα του 37χρονου εντοπίστηκε μαχαίρι, ενώ ο ίδιος βρέθηκε θετικός σε ναρκοτέστ.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης.