Επαναπατρίζονται ακόμα 170 πολίτες από το Ντουμπάι - 805 Κύπριοι επέστρεψαν ήδη Κύπρο, μετά την έναρξη του πολέμου

Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που ναύλωσε εμπορικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό πολιτών με το κόστος να καλύπτεται εξολοκλήρου από το κράτος.

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Απόψε αναμένεται να προσγειωθεί στις 20:05 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» ακόμα μια πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι της Cyprus Airways, μεταφέροντας 170 πολίτες, περιλαμβανομένων 2 βρεφών. 

 

Μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί 805 Κύπριοι, εκ των οποίων οι 781 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν ακόμη δυο πτήσεις από το Ντουμπάι όπου μεταφέρθηκαν στην Κύπρο 293 πολίτες.

Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που ναύλωσε εμπορικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό πολιτών με το κόστος να καλύπτεται εξολοκλήρου από το κράτος, ενώ λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως κέντρο διαχείρισης κρίσεως. 

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι την επιστροφή όλων των συμπατριωτών μας που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες, διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

