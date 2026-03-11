Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε πιστόλι και εκρηκτική ύλη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις, πυροτεχνουργός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού.

Ένα πιστόλι και εκρηκτική ύλη εντοπίστηκαν χθες, σε περιοχή στην επαρχία Λεμεσού και παραλήφθηκαν από την Αστυνομία, για να τύχουν περαιτέρω εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, κατά τη διάρκεια περιπολίας και κατόπιν πληροφορίας, μετέβησαν στην περιοχή χωριού της επαρχίας Λεμεσού, όπου σε ανοικτό χώρο, εντόπισαν κρυμμένα, ένα πιστόλι, χωρίς γεμιστήρα, και πέντε τεμάχια εκρηκτικής ύλης, συνολικού βάρους 670 γραμμαρίων.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις, πυροτεχνουργός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού. Το πιστόλι και τα τεμάχια εκρηκτικής ύλης παραλήφθηκαν από τα μέλη της Αστυνομίας, για να τύχουν εξειδικευμένων εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.

 

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα