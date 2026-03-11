Τηλεδιάσκεψη της G7 υπό τον Μακρόν για τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα τηλεδιάσκεψης των ηγετών της G7, με αντικείμενο τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Ελιζέ.

Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος).

Στην τηλεδιάσκεψη αναμένεται να συζητηθεί η κρίση στο Ιράν και η αύξηση των τιμών ενέργειας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν.

Οι συνομιλίες έρχονται σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις της G7 εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της απότομης ανόδου των τιμών του πετρελαίου, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την Τρίτη, οι υπουργοί Ενέργειας της G7 απέφυγαν να συμφωνήσουν στην απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ζήτησαν από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας να αξιολογήσει την κατάσταση πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Ο Τραμπ «έριξε« τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτοξευθεί σε υψηλά τετραετίας τη Δευτέρα, αλλά κατέρρευσαν κατά 11% την Τρίτη, μετά την πρόβλεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε σύντομα να τερματιστεί.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν μέτρα για τη διασφάλιση της ροής πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, όπως την παροχή ναυτικών συνοδειών για εμπορικά πλοία και την υποστήριξη ασφαλιστικών κινδύνων για τάνκερ, με στόχο να καθησυχαστούν οι μεταφορείς και να αποφευχθεί περαιτέρω διαταραχή της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.

Η Ομάδα των Επτά (G7) περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, η οποία αυτή τη στιγμή ασκεί την προεδρία της ομάδας.

