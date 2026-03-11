Τον διορισμό του Νίκου Λογγίνου ως Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε το Υπουργικό

Τρεις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την πολιτική προστασία και τον τομέα της Υγείας προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού, ο Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, ανακοινώνοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που στοχεύει στη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου πλαισίου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης θεσμοθετείται και ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις κρίσεων. Μέχρι την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει τον διορισμό του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου στη θέση του Εθνικού Συντονιστή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης σε δύο αποφάσεις που αφορούν την Υγεία, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πρώτη αφορά την προώθηση της ανέγερσης του νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς. Όπως είπε, το Υπουργικό Συμβούλιο προχωρεί σήμερα στην απαλλοτρίωση της γης όπου θα ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο, επισημαίνοντας ότι το έργο προχωρεί στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Η δεύτερη απόφαση αφορά την προώθηση νομοσχεδίου για τη σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, μια δέσμευση που, όπως υπενθύμισε, είχε αναλάβει και προεκλογικά. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, το Ινστιτούτο θα αποτελέσει τον κεντρικό φορέα συντονισμού όλων των δράσεων που σχετίζονται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο.

Παράλληλα, θα έχει αρμοδιότητα για την προώθηση της έρευνας στον τομέα του καρκίνου, με τον Πρόεδρο να τονίζει ότι η πρόληψη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στην αντιμετώπιση της νόσου.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους, ώστε, όπως είπε, «το κράτος του 1960 να μεταρρυθμιστεί και να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα».