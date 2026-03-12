Ομαλό το πρόγραμμα πτήσεων στο Αεροδρόμιο Πάφου με μία ακύρωση σε αφίξεις και αναχωρήσεις

Νέα αύξηση στις τιμές πετρελαίου - Στα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες αρκετές πτήσεις από και προς την Κύπρο έχουν επηρεαστεί, κυρίως σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως το Ισραήλ, η Ιορδανία και άλλες χώρες της περιοχής.

Η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά την αεροπορική κίνηση σε πολλές χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Οι αυξημένες εντάσεις και οι στρατιωτικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε περιορισμούς στον εναέριο χώρο και σε ακυρώσεις πτήσεων, γεγονός που επηρεάζει τα προγράμματα των αεροδρομίων του νησιού.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, το σημερινό πρόγραμμα πτήσεων παραμένει σε γενικές γραμμές ομαλό, παρά τις γενικότερες αναταράξεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, για σήμερα είναι προγραμματισμένες 22 αφίξεις πτήσεων, από τις οποίες μία έχει ακυρωθεί. Η ακύρωση αφορά πτήση που θα πραγματοποιείτο από την πόλη Χάιφα του Ισραήλ, η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Αντίστοιχα, σύμφωνα και με την ιστοσελίδα της Hermes Airports στο σκέλος των αναχωρήσεων από την Πάφο προς διάφορους ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς προορισμούς, έχουν προγραμματιστεί 22 πτήσεις αναχώρησης. Από αυτές, μία έχει επίσης ακυρωθεί, και πρόκειται για την πτήση με προορισμό τη Χάιφα, η οποία επηρεάστηκε από την ίδια κατάσταση που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε προσωρινή αναστολή δρομολογίων προς ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Παρά την ακύρωση αυτή, η συνολική λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου συνεχίζεται χωρίς σοβαρά προβλήματα και οι περισσότερες πτήσεις εκτελούνται κανονικά. Οι αρμόδιες αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζουν τα δρομολόγια όπου κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας.

Οι ακυρώσεις αυτές συνδέονται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στον εναέριο χώρο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες ή τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για τυχόν αλλαγές ή καθυστερήσεις.

