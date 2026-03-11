Αεράμυνα στα κατεχόμενα: Μετά τα drones και F-16, η Τουρκία φέρνει και το HİSAR σύμφωνα με τ/κ δημοσιεύματα

Το τουρκικής καταγωγής σύστημα αεράμυνας HİSAR (Χισάρ) έχει αναπτυχθεί στα κατεχόμενα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Χαμπέρ Κίπρις, το οποίο επικαλείται στην τουρκική Σαμπάχ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά τα drones Akıncı TİHA και Bayraktar TB2 SİHA και μαχητικά αεροσκάφη F-16 αναπτύχθηκε και το σύστημα Χισάρ.

Αναφέρεται ακόμη ότι περισσότεροι από 40.000 Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται στα κατεχόμενα και γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πως εάν χρειαστεί θα ληφθούν κι άλλα μέτρα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ