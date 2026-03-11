Υπό κράτηση δυο ύποπτοι για τη φωτιά στην Ανώγυρα

Διάταγμα κράτησης για περίοδο πέντε ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 48χρονου και 51χρονης, οι οποίοι συνελήφθηκαν, ως ύποπτοι, για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή της κοινότητας Ανώγυρας, την περασμένη Κυριακή.

Συμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν βάσει μαρτυρίας που προέκυψε από τις αστυνομικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τρείς εστίες φωτιάς και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κακόβουλη ενέργεια.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε γύρω στις 13:30, την περασμένη Κυριακή κατέστρεψε περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα ξηράς και άγριας βλάστησης πριν την κατάσβεσή της από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι ύποπτοι, που φέρεται να αρνούνται ανάμειξη στην υπόθεση, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο διέταξε την κράτηση τους για περίοδο πέντε ημερών.

