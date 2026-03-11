Διαφωνία Αρικλί με απόφαση Έρχιουρμαν για το «πρωτόκολλο οπτικών ινών»

Η απόφαση του Τουφάν Έρχιουρμαν να παραπέμψει το «πρωτόκολλο οπτικών ινών» στο «συνταγματικό δικαστήριο», έχει σοβαρές πολιτικές και «νομικές» συνέπειες και ρίχνει σκιά στις σχέσεις Τουρκίας-κατεχομένων είπε ο «υπουργός υποδομών και μεταφορών», Ερχάν Αρίκλι.

«Ο πρόεδρος, ακολουθώντας την προηγούμενη επιλογή του Μουσταφά Ακιντζί, έχει χαράξει μια νέα πορεία που ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις μας με την Τουρκία», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο να διατηρούνται καλές σχέσεις με την Άγκυρα. Κατήγγειλε τη συγκεκριμένη κίνηση ως ενέργεια που μπορεί να προσβάλει την Τουρκία και οδηγεί σε μια αβέβαιη κατεύθυνση.

