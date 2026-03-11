Αφθώδης πυρετός: Πού ήταν ο διευθυντής των Κτηνιατρικών την ώρα που συνεδρίαζε η Βουλή;

Το γάλα από μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες δεν διοχετεύεται στην αγορά και καταστρέφεται, όχι επειδή υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο αλλά για να αποφευχθεί η διασπορά του ιού μεταξύ ζώων, διευκρίνισαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», η εκπρόσωπος των υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου υπενθύμισε ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης γάλακτος ή κρέατος. Ωστόσο, η διακίνηση προϊόντων από μολυσμένες μονάδες θα μπορούσε να συμβάλει στη μεταφορά του ιού σε άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Για τον ίδιο λόγο, τα ζώα που εντοπίζονται σε μολυσμένες μονάδες θανατώνονται και θάβονται επιτόπου, ώστε να μην μεταφερθούν και να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς σε επιδημίες αφθώδους πυρετού, όπως έγινε σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και κατά τη μεγάλη κρίση του 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ακόμη ότι όταν εντοπίστηκε το νόσημα στις κατεχόμενες περιοχές στις 15 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις προς κτηνοτρόφους και οργανώσεις, ενώ εξετάστηκε και ζώνη κοντά στη γραμμή αντιπαράθεσης, με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων που επισκέφθηκαν την περιοχή.

Σε σχέση με την απουσία του διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, από την πρόσφατη συνεδρία της Βουλής, διευκρινίστηκε ότι προήδρευε σε συνάντηση διευθυντών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, έχουν γίνει και καταγγελίες στην αστυνομία για μεμονωμένα περιστατικά παρεμπόδισης συνεργείων που πραγματοποιούν θανατώσεις ζώων.