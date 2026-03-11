Ευρωπαϊκή κατσάδα κατά Κύπρου για ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Κύπρο και 18 άλλες χώρες της ΕΕ, αποφάσισε να κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή το εθνικό τους προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων (ΕΣΑΚ) έως την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμενα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γερμανία , την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Γαλλία , την Ιταλία , την Κύπρο , την Λετονία , το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα , τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, τα ΕΣΑΚ αποτελούν βασικό και στρατηγικό εργαλείο για τη μετατροπή του κτιριακού δυναμικού των κρατών μελών σε υψηλής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτικό και απανθρακοποιημένο περιουσιακό στοιχείο έως το 2050.

Με τη δημιουργία μιας σειράς προβλέψιμων ανακαινίσεων και σαφούς μακροπρόθεσμης πορείας, προστίθεται, τα εν λόγω σχέδια θα στηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [οδηγία (ΕΕ) 2024/1275] και θα εξασφαλίσουν την αναγκαία επενδυτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Σύμφωνα με την ΕΕ, τα σχέδια αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας.

Η έγκαιρη υποβολή των προσχεδίων επιτρέπει στην Επιτροπή να προβεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση της στρατηγικής κάθε κράτους μέλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οριστικοποιημένα σχέδια είναι ολοκληρωμένα, εφαρμόσιμα και ευθυγραμμισμένα με τους επικαιροποιημένους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια.

Η Επιτροπή καλεί τώρα τα οικεία κράτη μέλη να υποβάλουν τα προσχέδιά τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.