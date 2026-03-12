Αφθώδης πυρετός: Απειλούν με κλείσιμο αεροδρομίων-λιμανιών οι κτηνοτρόφοι

Έκρυθμη ήταν χθες το πρωί η κατάσταση στην περιοχή ΣΟΠΑΖ Αραδίππου, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων, με σκοπό να αποτρέψουν τις θανατώσεις ασυμπτωματικών ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυθόρμητης εκδήλωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποίησαν, οι κτηνοτρόφοι απέκοψαν την κυκλοφορία για περίπου 10 λεπτά στο δρόμο Αραδίππου – Αθηένου. Προειδοποίησαν, ωστόσο, πως εάν συνεχιστούν οι θανατώσεις ασυμπτωματικών ζώων για τον αφθώδη πυρετό, τότε θα πάρουν πιο δυναμικά μέτρα με κλείσιμο δρόμων, ακόμα και λιμανιών και αεροδρομίων, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Οι κτηνοτρόφοι κατήγγειλαν ότι το βράδυ της Τρίτης (10/3) συνάδελφός τους, από την Αραδίππου, ενημερώθηκε, πως χθες το πρωί οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα προχωρούσαν στην θανάτωση 600 ζώων από την μονάδα του, παρόλο που, όπως υποστηρίζει ο επηρεαζόμενος κτηνοτρόφος, μόνο τέσσερα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν στη φάρμα του. Οι παραγωγοί χαρακτήρισαν την συγκεκριμένη πρακτική απαράδεκτη, υποστηρίζοντας, ότι δεν μπορεί να ενημερώνεται ένας επαγγελματίας αργά τη νύχτα, πως την επόμενη ημέρα θα θανατωθούν τα ζώα του. Όπως ανέφεραν, «τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των κτηνοτρόφων προς το κράτος, ιδιαίτερα όταν προηγουμένως υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι οι θανατώσεις θα σταματήσουν». Την ίδια ώρα οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι θα τερματιστεί η μαζική θανάτωση υγιών ζώων που δεν πάσχουν από τον αφθώδη πυρετό. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι αναμένουν και την απάντηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, στην οποία ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετέφερε το αίτημα των κτηνοτρόφων για τερματισμό της μαζικής θανάτωσης ζώων, που δεν πάσχουν από αφθώδη πυρετό. "Έχουν χάσει πλέον την αξιοπιστία τους. Αίρουμε την εμπιστοσύνη μας προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και προς την Υπουργό Γεωργίας", τόνισαν οι αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι.

Αλαλούμ…

Στο σημείο της εκδήλωσης διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, βρέθηκαν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκης Γαβριήλ και άλλοι βουλευτές. Ο κ.Γαβριήλ έκανε λόγο για… αλαλούμ στη διαχείριση του ζητήματος με τον αφθώδη πυρετό. «Φανταστείτε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την περασμένη Κυριακή, είχε δηλώσει ότι δεν θα γινόντουσαν θανατώσεις, χθες η Υπουργός Γεωργίας δήλωσε πως θα θανατώνονται μόνο τα ζώα μ’ έντονα συμπτώματα, αλλά ψες κτηνοτρόφος ειδοποιήθηκε ότι θα θανατωθούν όλα τα ζώα του. Με ποιου την άδεια προχωρούν σε θανατώσεις, αφού ο Πρόεδρος και η Υπουργός άλλα μας είπαν στην επιτροπή Γεωργίας της Βουλής;», διερωτήθηκε ο κ.Γαβριήλ, ο οποίος κάλεσε την υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ν’ αναλάβει τις ευθύνες της και να ξεκαθαρίσει τη θέση της. «Δεν γίνεται να παίζουν με την ψυχολογία των παραγωγών και να τους τιμωρούν με αυτό τον τρόπο», επισήμανε. Υπενθυμίζουμε, ότι σε μαζική συγκέντρωση που πραγματοποίησαν πρόσφατα στη Χοιροκοιτία, οι επηρεαζόμενοι κτηνοτρόφοι έδωσαν τελεσίγραφο στη Κυβέρνηση μέχρι σήμερα Πέμπτη (12/3), προκειμένου να ικανοποιήσει τρία βασικά τους αιτήματα. Τον τερματισμό των θανατώσεων ασυμπτωματικών ζώων, τον εμβολιασμό όλων των ζώων και την άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς. Οι κτηνοτρόφοι συμφώνησαν, να συγκεντρωθούν εκ νέου για ν’ αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απάντησαν στους κτηνοτρόφους, αναφέροντας, ότι οι θανατώσεις που προγραμματίζονται είναι σε μονάδα ζωοεμπόρου, το μοναδικό, τη δεδομένη στιγμή, επιβεβαιωμένο κρούσμα στην περιοχή. Γι' αυτό απαιτείται η άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση, θ' αυξήσει τον κίνδυνο διασποράς.