Συνελήφθη 37χρονος για την επίθεση σε εργαζόμενο οδηγό οχήματος κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικία 37 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης επίθεσης κατά 36χρονου εργαζόμενου οδηγού οχήματος της εταιρείας η οποία έχει τη διαχείριση των κινητών καμερών φωτοεπισήμανσης και της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς στο όχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 37χρονος συνελήφθη λίγο πριν τις 2.00 το μεσημέρι της Πέμπτης, από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εξασφαλίστηκε στη βάση μαρτυρίας που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 2.40 τα ξημερώματα της Πέμπτης , ο 36χρονος εργαζόμενος οδηγός βρισκόταν με όχημα κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, σε χώρο στάθμευσης παρά την έξοδο Κουκλιών, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, για έλεγχο φωτοεπισήμανσης.

Τρία πρόσωπα στάθμευσαν στο σημείο το αυτοκίνητο τους και ο ένας αυτούς ζήτησε να μιλήσει με τον 36χρονο.

Αφού ο 36χρονος άνοιξε το παράθυρο της πόρτας του οδηγού, ο άγνωστος του άντρας φέρεται να εκτόξευσε σπρέι στο πρόσωπο του, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα φέρονται να κτύπησαν το αυτοκίνητο της εταιρείας, προκαλώντας σε αυτό ζημιές. Ο 36χρονος εγκατέλειψε το σημείο με το όχημα του και μετέβη στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό όπου και προέβη σε σχετική καταγγελία.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις. 

