«Ο Διάβολος είναι νεκρός»: Μυστήριο με τον θάνατο του διαβόητου διοικητή της Μπασίτζ που μισούσαν εκατομμύρια Ιρανοί

Αν και θεωρείται βέβαιο ότι ο Μπαντφάρ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του καθεστώτος Χαμενεΐ και των Φρουρών της Επανάστασης, είναι νεκρός, υπάρχει σύγχυση σχετικά με το πώς έχασε τη ζωή του.

 

«Ο διάβολος είναι νεκρός»: με αυτό το μήνυμα, οι αντιπολιτευόμενοι στο Ιράν διαδίδουν την πληροφορία ότι το πρόσωπο που η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρανών μισούσε θανάσιμα δεν είναι πλέον εν ζωή.

Μιλάμε για τον Ασαντόλα Μπαντφάρ, διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Φρουρών της Επανάστασης, της Μπασίτζ, και υπεύθυνο για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς των συμπατριωτών του.

Ο Μπαντφάρ είναι αυτός που, με σιδηρά πυγμή και κυνική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, ουσιαστικά συνέτριψε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Μπαντφάρ, όταν ο ιρανικός στρατός έκοψε όλες τις μορφές δορυφορικής και επίγειας επικοινωνίας, διέταξε την ένοπλη ομάδα Μπασίτζ να βγει στους δρόμους, όπου ο λαός διαδήλωνε εναντίον του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οπλισμένοι με τουφέκια και μαχαίρια, οδηγώντας σε ζευγάρια μοτοσικλέτες και κινούμενοι σε ομάδες των 10 μοτοσικλετών, δεν άνοιξαν απλώς πυρ κατά του πλήθους, αλλά στόχευσαν νεαρές γυναίκες και άνδρες, τους οποίους πυροβόλησαν με τουφέκια, με σκοπό να τους ακρωτηριάσουν ή να τους τυφλώσουν.

Οι εικόνες από τα νοσοκομεία ήταν φρικιαστικές, και ο σοκαριστικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Μπασίτζ απλώς προστίθεται στα αμέτρητα εγκλήματά της.

Αν και θεωρείται βέβαιο ότι ο Μπαντφάρ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του καθεστώτος Χαμενεΐ και των Φρουρών της Επανάστασης, είναι νεκρός, υπάρχει σύγχυση σχετικά με το πώς έχασε τη ζωή του. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ την Τρίτη, ενώ κυκλοφορεί επίσης ένα βίντεο στο X που φέρεται να δείχνει το σπίτι του Μπαντφάρ, από το οποίο αναδύεται μαύρος καπνός.

Ωστόσο, ισραηλινές πηγές υποψιάζονται ότι ο διοικητής της Μπασίτζ σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό, αφού ανακοινώθηκε ότι η κηδεία του, για την οποία υπάρχει ακόμη και βίντεο με φωτογραφία του φέρετρού του, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, την ημέρα πριν… σκοτωθεί. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί;

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, ενώ είναι αδύνατο ο Μπαντφάρ να είναι ζωντανός, είναι πολύ πιθανό να δοκίμασε λίγο από το «φάρμακό» του. Δηλαδή, εκτελέστηκε στα χέρια των συντρόφων του στη Μπασίτζ, ή των Φρουρών της Επνάστασης.

Είναι λοιπόν πιθανό ο Μπαντφάρ να ήταν μεταξύ των δέκα ανώτερων αξιωματούχων που συνελήφθησαν τη Δευτέρα με την κατηγορία της κατασκοπείας και της προδοσίας κατά του Ιράν. Οι κατηγορούμενοι εκτελέστηκαν προφανώς σε συνοπτική διαδικασία, στην οποία η Μπασίτζ, τα μέλη της οποίας είναι υπεύθυνα για τη «διατήρηση της τάξης», έχει «ειδικευτεί» εδώ και δεκαετίες.

Είναι οι δυνάμεις που περιφέρονται στους δρόμους και τιμωρούν επί τόπου τις γυναίκες που δείχνουν μια κλωστή από το χιτζάμπ τους ή τους άνδρες που κρίνουν ότι έχουν προσβάλει τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ήταν αυτό κάποια πράξη εκδίκησης από κάποιον που περίμενε τον Μπαντφάρ στη γωνία ή απλώς υπάρχει σύγχυση μεταξύ των ιρανικών αρχών σχετικά με τις ημερομηνίες; Ο χρόνος θα δείξει.

Πηγή: ertnews.gr

