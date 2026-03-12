ΗΠΑ: Η ζωή του Μαδούρο πίσω από τα κάγκελα στη Νέα Υόρκη: «Εγώ είμαι ο πρόεδρος!»

Στη Νέα Υόρκη, σε έναν από τους πιο σκληρούς χειμώνες που θυμάται η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, η πτώση του Νικολάς Μαδούρου δεν μετριέται πλέον μόνο σε όρους εξουσίας, ομιλιών ή εδαφικού ελέγχου. Μετριέται σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Σε μια μεταλλική πόρτα. Σε ένα κρεβάτι στερεωμένο στον τοίχο.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάστασή του, σε μια φωνή που σπάει τη νύχτα από ένα κλειστό κελί: «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας! Πείτε στη χώρα μου ότι με έχουν απαγάγει, ότι εδώ μας κακομεταχειρίζονται!».

Η σκηνή δεν περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα. Δεν έχει καταγραφεί σε καμία ακροαματική διαδικασία. Αλλά είναι η ιστορία που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν, το MDC, τη φυλακή όπου ο Μαδούρο κρατείται από τις 3 Ιανουαρίου, ημέρα της σύλληψής του και της μεταφοράς του στη Νέα Υόρκη.

Εκεί, σε ένα από τα πιο σκληρά σωφρονιστικά συγκροτήματα του μητροπολιτικού συστήματος, ξεκινά η φυλακή του ανθρώπου που για πάνω από μια δεκαετία μονοπωλούσε την εξουσία στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το ισπανικό ABC.

«Κόλαση επί της γης»

«Είναι η κόλαση στη γη», λέει χαρακτηριστικά ο Σαμ Μάνγκελ, σύμβουλος σε θέματα σωφρονιστικού συστήματος, ο οποίος έχει εργαστεί για χρόνια με κρατουμένους σε ομοσπονδιακές φυλακές.

Όπως σημειώνει, το MDC είναι γνωστό για τις σοβαρές ελλείψεις του: «Βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης, με περιορισμένη χρηματοδότηση και ανεπαρκές προσωπικό. Είναι ένα μέρος στο οποίο κανείς δεν θα ήθελε να περάσει ούτε ένα λεπτό».

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζητήματα θέρμανσης σε προηγούμενους χειμώνες, παρουσία τρωκτικών και περιορισμένη ιατρική φροντίδα. Τον Δεκέμβριο, ένας κρατούμενος πέθανε έπειτα από καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα.

Στο κέντρο κράτησης φιλοξενούνται κατηγορούμενοι που περιμένουν τη δίκη τους ή την τελική τους καταδίκη. Από τα κελιά του έχουν περάσει πρόσωπα με μεγάλη δημοσιότητα, όπως ο ράπερ Sean Diddy Combs, η Γκισλέιν Μάξγουελ – σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες και ο Ούγκο «Ελ Πόγιο» Καρβαχάλ, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος Τσάβες. Στις ίδιες εγκαταστάσεις έχουν κρατηθεί επίσης γνωστά στελέχη διεθνών καρτέλ ναρκωτικών, όπως ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα.

Στην απομόνωση

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των Ηνωμένων Πολιτειών (Bureau of Prisons – BOP) αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης του Μαδούρο.

Σύμφωνα πάντως με πηγές που γνωρίζουν το καθεστώς κράτησής του, ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στη λεγόμενη Ειδική Μονάδα Στέγασης (Special Housing Unit – SHU), δηλαδή στο τμήμα απομόνωσης. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται επισήμως για πειθαρχικούς λόγους, για πρόληψη αυτοκτονιών ή για την προστασία κρατουμένων υψηλού προφίλ. Στην πράξη, μιλάμε για σχεδόν μόνιμο εγκλεισμό υπό καθεστώς απομόνωσης.

Το κελί του είναι ένας περιορισμένος χώρος περίπου τριών μέτρων μήκους και δύο μέτρων πλάτους, εξοπλισμένος με μεταλλικό κρεβάτι, τουαλέτα, νιπτήρα και ένα στενό παράθυρο από το οποίο εισέρχεται ελάχιστο φυσικό φως. Οι κρατούμενοι στη μονάδα SHU μπορούν να βγουν από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα, πάντα με χειροπέδες και δεσμά στα πόδια και συνοδεία δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο – με περιορισμό στον συνολικό χρόνο κάθε μήνα – να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα υπό επιτήρηση ή να βγουν σε έναν μικρό υπαίθριο χώρο περιφραγμένο με κάγκελα.

Η δικαστική διαδικασία για τον Μαδούρο ξεκίνησε επισήμως στις 5 Ιανουαρίου, όταν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν στο Μανχάταν. Κατά την ακρόαση δήλωσε ότι είναι «πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», υποστήριξε ότι έχει «απαχθεί» και ανέφερε ότι συνελήφθη στο σπίτι του στο Καράκας.

Ο Μαδούρο παραμένει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη.

