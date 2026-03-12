Σχεδόν 780 χιλιάδες ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας - Πάνω από 96 χιλιάδες στο «παρά πέντε»

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δημοσιοποίησε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας για τα έτη 2024, 2025 και 2026, καταγράφοντας αυξητική τάση από χρόνο σε χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης καταγράφηκαν 745.363 ανανεώσεις το 2024 (μέχρι τις 10 Μαρτίου), 772.069 το 2025 (μέχρι τις 11 Μαρτίου) και 780.395 το 2026 (μέχρι τις 11 Μαρτίου), επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αύξηση στον αριθμό των πολιτών που προχωρούν στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν ότι σημαντικός αριθμός πολιτών επιλέγει να ολοκληρώνει τη διαδικασία τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταγράφηκαν 62.943 ανανεώσεις το 2024 (8–10 Μαρτίου), 84.332 το 2025 (9–11 Μαρτίου) και 96.277 το 2026 (9–11 Μαρτίου).

Το φαινόμενο αυτό, όπως σημειώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, παρατηρείται κάθε χρόνο και έχει ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του Τμήματος τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η προθεσμία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας ολοκληρώνεται εντός 70 ημερών από τη λήξη του έτους αναφοράς, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου. Ως εκ τούτου, η τελευταία ημέρα ανανέωσης διαμορφώνεται κάθε χρόνο είτε στις 10 είτε στις 11 Μαρτίου.