Έντεκα συλλήψεις από προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης το βράδυ της Πέμπτης

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι συλλήψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης παραμονής.

Στη σύλληψη έντεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης που πραγματοποιήθηκαν σε αστικές περιοχές παγκύπρια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων το βράδυ της Πέμπτης, ανακόπηκαν για έλεγχο 502 οχήματα και ελέγχθηκαν 689 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 35 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Σε σχέση με τους τροχονομικούς ελέγχους, η Αστυνομία ανέφερε ότι προχώρησε σε 321 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τρεις καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ συνολικά διενεργήθηκαν 71 έλεγχοι αλκοόλης. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν επίσης δέκα οχήματα.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας συνεχίζονται σε καθημερινή βάση με αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένους ελέγχους.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

